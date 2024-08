Avião com 61 a bordo cai no interior de SP

Um avião comercial de médio porte caiu no início da tarde desta sexta-feira (09/08) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

De acordo com a companhia que operava a aeronave, a Voepass (antiga Passaredo), o avião levava 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Segundo a Prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.

Esse é o quinto acidente com maior número de vítimas dentro do espaço aéreo brasileiro na história e o maior desde a queda do avião da TAM em Congonhas em 2007, que deixou 199 mortos.

O Corpo de Bombeiros local mobilizou sete equipes para atender o desastre.

A aeronave envolvida no acidente, um turboélice modelo ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. O local da queda fica a cerca de 100 km de Guarulhos.

Segundo informações da EPTV, afiliada local da TV Globo, a aeronave caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo. O primeiro chamado de emergência ocorreu às 13h28 no horário local.

Vídeos registrados por moradores locais mostraram a aeronave em queda livre antes de atingir o solo, parecendo estar em estol - quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar. Segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo, o avião da Voepass perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto.

Fotografias tiradas no local da queda mostram a aeronave completamente destruída e em chamas, indicando ainda que ela caiu dentro de um condomínio residencial fechado, danificando uma casa e atingindo veículos estacionados. Segundo as autoridades locais, não houve registro de vítimas em solo.

Destroços do avião Foto: Felipe Magalhaes Filho/AP/dpa/picture alliance

Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Junior, do Paraná (estado de onde partiu avião), que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.

A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, afirmou que está encaminhando agentes ao local do acidente.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e afirmou que vai monitorar "a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes".

O presidente Lula também se manifestou sobre o acidente enquanto participava de um evento da Marinha. Lula pediu um minuto de silêncio após receber a informação sobre a queda do avião.

jps (ots)