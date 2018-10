Avião cai sobre grupo de pessoas e mata três na Alemanha

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo (14/10) sobre um grupo de pessoas num aeródromo no estado de Hesse, no centro da Alemanha, matando duas mulheres e uma criança, segundo informou a polícia local. O acidente também deixou feridos.

A aeronave, da empresa Cessna, aparentemente tentava ganhar altura após uma aterrissagem fracassada no aeródromo, localizado na montanha de Wasserkuppe, próximo à cidade de Fulda, mas acabou caindo e atingindo um grupo de pessoas que estavam numa área segura, fora da pista.

As três vítimas morreram na hora, afirmou a polícia. Investigações iniciais apontaram que uma das mulheres tinha cerca de 40 anos, e a criança era um garoto de entre 9 e 10 anos. Não ficou claro se os três tinham algum grau de parentesco.

Um comunicado da polícia informou que cinco pessoas ficaram feridas, incluindo as quatro pessoas a bordo do avião. O piloto de 56 anos e três passageiros foram levados para o hospital com ferimentos leves, e uma testemunha ocular, em estado de choque, foi tratada no local.

A polícia investiga agora a causa da queda e os motivos para o piloto não ter conseguido aterrissar com sucesso. O tempo estava bom no momento do acidente, que aconteceu por volta das 15h45 no horário local (10h45 em Brasília).

O governador de Hesse, Volker Bouffier, e o secretário do Interior do estado, Peter Beuth, afirmaram que seus "pensamentos estão com os parentes das vítimas", além de desejar rápida recuperação aos feridos e agradecer às equipes de resgate e à polícia por seu trabalho.

A aeronave partiu da região de Mannheim, no sudoeste da Alemanha, em direção a Wasserkuppe para uma excursão. A montanha, a mais alta do estado de Hesse, com 950 metros, é um local popular entre aviões de pequeno porte e entusiastas da aviação.

EK/ap/dpa/rtr

