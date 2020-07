Avião cai em área residencial e mata três pessoas na Alemanha

Três pessoas morreram neste sábado (25/07) após uma aeronave ultraleve cair sobre um edifício residencial no oeste da Alemanha, informou um porta-voz da polícia local.

O avião colidiu com o telhado do prédio, formado por cinco apartamentos, na cidade de Wesel, estado da Renânia do Norte-Vestfália. O apartamento que ficava no piso superior do edifício pegou fogo e, segundo os bombeiros, foi completamente destruído.

Viviam nessa residência uma mulher e seu filho de 2 anos, afirmou Robert Meyboom, vice-chefe da brigada de incêndio de Wesel. A criança foi resgatada com alguns ferimentos leves, enquanto a polícia suspeita que a mãe seja um dos três mortos. Segundo Meyboom, as demais vítimas seriam os dois ocupantes da aeronave, mas nenhum deles foi identificado.

"O prédio estava em chamas, as pessoas estavam histéricas e em meio à fumaça. Nós as ajudamos a sair dali… Eu vi a explosão, como ela subiu no céu. Com uma bola de fogo", contou uma testemunha ao tabloide Bild.

O motivo da queda segue desconhecido

O presidente da associação Amigos dos Esportes Aéreos de Wesel-Rheinhausen, Achim Strobel, acredita que o avião havia acabado de decolar do aeródromo de Wesel quando caiu, já que ele fica a cerca de 2,5 quilômetros do local do acidente.

Havia dois homens a bordo, afirmou Strobel à agência de notícias alemã DPA. A aeronave era do modelo TL 96, um ultraleve monofásico considerado do tipo esportivo.

Segundo o Bild, o chefe da polícia local, Peter Reuters, disse que os serviços de emergência foram acionados às 14h42 no horário alemão (9h42 em Brasília). Segundo ele, o avião tinha decolado do aeroporto da cidade de Marl às 12h28 e parou em Wesel para uma escala.

Equipes de resgate encontraram um pára-quedas perto do local do acidente, o que policiais acreditam ser o pára-quedas de emergência do avião.

O motivo da queda segue desconhecido. Segundo a polícia, há indicações de que a aeronave sofreu avarias antes do acidente, pois várias peças de avião foram encontradas na área.

A tragédia levou ao deslocamento de muitos membros de equipes de resgate ao local. Vários helicópteros e uma equipe de cães de resgate também foram enviados, assim como profissionais de apoio psicológico de emergência. Wesel fica a cerca de 65 quilômetros de Düsseldorf, capital da Renânia do Norte-Vestfália.

EK/ap/dpa/rtr/ots

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter