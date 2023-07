Auxiliar de Bolsonaro fez movimentação milionária, diz Coaf

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid é acusado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de ter movimentado 3,2 milhões de reais entre junho de 2022 e janeiro de 2023 – volume "incompatível com o patrimônio (...) e capacidade financeira" do militar, segundo o órgão do governo responsável pelo combate à lavagem de dinheiro.

O caso foi noticiado pela imprensa brasileira nesta quinta-feira (28/07).

Contas controladas pelo outrora braço-direito de Bolsonaro teriam registrado entrada de 1,8 milhão e saída de outros 1,4 milhão, aponta o Coaf em relatório enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de Janeiro.

Dentre os valores, 367 mil foram encaminhados em 12 de janeiro deste ano a contas nos Estados Unidos – mesmo período em que ele e Bolsonaro se encontravam no país. O ex-presidente havia deixado o Brasil no apagar das luzes do seu mandato, retornando somente três meses depois.

Militar da ativa, Cid tem salário bruto de 26,2 mil reais.

O Coaf levanta suspeitas de sonegação fiscal, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro contra o Cid.

O militar já é investigado por suspeita de fraudar comprovantes vacinais emitidos em nome do ex-presidente e familiares, razão pela qual está preso desde 3 de maio, bem como por envolvimento em uma suposta trama golpista.

A defesa de Cid nega ilegalidade nas transações.

