Autor do massacre de Parkland é condenado à prisão perpétua

Júri da Flórida decide poupar Nikolas Cruz da pena de morte. Armado com um fuzil de assalto comprado legalmente, ele deixou 17 mortos em uma escola em 2018. Familiares de vítimas expressam decepção com resultado.

Um júri do estado americano da Flórida decidiu nesta quinta-feira (13/10) poupar o autor do massacre de Parkland da pena de morte. Dessa forma, Nikolas Cruz, de 23 anos, deve ser sentenciado à prisão perpetua, sem direito à progressão da pena.

Em 2018, Cruz matou 17 pessoas, entre alunos e professores da escola secundária Marjory Stoneman Douglas, na cidade de Parkland.

O julgamento, que se estendeu por três meses, atraiu atenção da mídia americana, já que é raro que atiradores como Cruz sejam capturados com vida e posteriormente julgados. A decisão do júri, porém, provocou descontentamento de várias famílias das vítimas.

"Estamos muito decepcionados com o resultado de hoje", disse Lori Alhadeff, cuja filha, Alyssa, foi morta na chacina, após o anúncio da decisão do júri.

"Este deveria ter sido um caso para pena de morte, 100%. Dezessete pessoas foram brutalmente assassinadas em 14 de fevereiro de 2018. Mandei minha filha para a escola e ela foi baleada oito vezes. Estou tão desapontada e frustrada com este resultado. Eu não entendo. Eu simplesmente não compreendo."

De acordo com a lei da Flórida, uma sentença de morte requer uma votação unânime em pelo menos uma contagem dos votos do júri.

A juíza do caso, Elizabeth Scherer, deve emitir formalmente a sentença de prisão perpétua em 1º de novembro.

O julgamento

O julgamento de Nikolas Cruz, autor confesso do massacre ocorrido em uma escola secundária de Parkland, na Flórida, começou em julho. Logo no início do procedimento , a promotoria pediu a pena de morte para o acusado pelos assassinatos "atrozes e cruéis" de 17 pessoas.

Foi "um ataque horrível" planejado com meses de antecedência por Cruz na escola Marjory Stoneman Douglas, no sul da Florida, disse na ocasião o procurador Michael Satz.

Satz fez um relato detalhado dos acontecimentos, o que levou alguns dos espectadores a deixarem a sala de audiência visivelmente emocionados. À época do ataque, Cruz tinha 19 anos e utilizou um fuzil de assalto AR-15 comprado legalmente.

Nos sete minutos de duração do ataque, Cruz disparou 139 tiros, como disse o procurador aos 12 membros do júri, formado por sete homens e cinco mulheres. Ele havia sido expulso da Marjory Stoneman Douglas no ano anterior por problemas disciplinares. Cruz chegou a escapar do campus ao se misturar em meio à multidão em fuga, mas foi capturado horas depois pela polícia.

Agora com 23 anos, Cruz foi descrito pela acusação no julgamento como uma pessoa "fria, calculista, manipuladora e mortal".

O local do massacre. Em vez de mais controle sobre armas, governo local resolveu armar professores Foto: Reuters/L. Millis

Assim como ocorreu na esteira de outros massacres nos EUA, a chacina de Parkland provocou à época novas discussões sobre controle de armas de fogo no país. Milhares de estudantes em todos os estados dos EUA também saíram às ruas para protestar contra a cultura de armas no país. Mas pouco ocorreu no nível legislativo. Em vez de focar em mais controle, o governo conservador da Flórida passou a permitir que professores de escolas públicas portem armas em sala de aula.

jps (AP, ots)