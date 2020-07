Austrália reimpõe quarentena a 5 milhões de pessoas

Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, ordenou nesta terça-feira (07/07) que seus quase cinco milhões de habitantes voltem ao confinamento obrigatório, após o surgimento de um novo surto de coronavírus.

O isolamento obrigatório começa a partir desta quarta-feira e durará inicialmente seis semanas. Ele foi decidido após a cidade, no sudeste da Austrália, ter registrado 191 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas.

"Não podemos fingir que a crise passou", disse o governador Daniel Andrews, do estado de Victoria, onde fica Melbourne. "Esses números são insustentavelmente altos."

Os novos casos na cidade configuram a primeira vez que um surto é registrado na Austrália desde abril, quando a propagação do vírus foi declarada como sob controle pelas autoridades.

"Ninguém queria estar nesta posição. Eu sei que haverá enormes danos por causa disso. Será um grande desafio", complementou o governador.

Os moradores da cidade terão que ficar confinados em suas casas e só poderão sair para o trabalho, fazer exercício, para buscar cuidados médicos ou comprar mantimentos essenciais. A maioria dos estudantes retornará ao aprendizado à distância. Restaurantes e cafés estarão limitados a servir comida para levar.

Há uma preocupação crescente entre as autoridades australianas de que a maioria dos novos casos de Melbourne não esteja diretamente ligada aos residentes que retornaram do exterior.

"A situação em que nos encontramos é mais grave do que no final de março, porque temos transmissão comunitária, o que é muito mais difícil de rastrear do que infecções entre viajantes retornando ao país", disse Raina MacIntyre, especialista em biossegurança da Universidade de Nova Gales do Sul, à agência de notícias AFP. "As pessoas em toda a Austrália tem que aceitar a gravidade da situação e fazer seu papel."

O bloqueio cobre a área metropolitana de Melbourne, mas todo o estado de Victoria será efetivamente isolado do resto do país a partir de terça-feira à noite. As fronteiras estaduais ficarão fechadas.

Policiais e militares patrulharão dezenas de postos de fronteira e usarão drones e outras aeronaves para verificar a vasta passagem para outros estados do país, onde o coronavírus está sob controle.

Na semana passada, as autoridades sanitárias já haviam isolado cerca de 300 mil residentes de Melbourne do resto da cidade até o final de julho. A quarentena, agora, valerá para toda a cidade.

Até o momento, a Austrália registrou quase 9 mil casos de covid-19 e 106 mortes. Quase todos os novos casos estão sendo detectados em Melbourne. As autoridades tentam testar em massa a população e alertam com frequência contra a desinformação na internet.

