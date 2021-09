Aumentam casos de covid-19 em escolas dos EUA

Os Estados Unidos vivem uma onda de covid-19 entre crianças. Mais de 1.000 escolas americanas fecharam devido à doença, logo após o retorno às aulas após as férias de verão no hemisfério norte. Milhares de crianças tiveram resultados positivos para o coronavírus, especialmente em estados onde as taxas de vacinação são baixas entre os adultos.

Na primavera no hemisfério norte, 15% dos casos de covid-19 nos Estados Unidos eram em crianças. Em agosto, esse número saltou para 22% - e a tendência é de que continue em alta.

Na Flórida, mais de 60 crianças são hospitalizadas diariamente com covid-19. Na Geórgia, uma em cada duas infecções por coronavírus tem origem em escolas.

Para o pediatra Paul Offit, do Hospital Infantil da Filadélfia, a irresponsabilidade dos adultos que decidem não se vacinar está afetando as crianças.

"Como americano, você não tem o direito de se infectar e sair espalhando o vírus ainda mais. Assim como você não tem o direito de atropelar uma placa de pare em um cruzamento", reclama o médico.

Politização da vacina

Os Estados Unidos começaram a vacinar em maio crianças e adolescentes com mais de 12 anos. No entanto, nenhum imunizante ainda foi aprovado para menores de 12 anos, o que deixa a faixa etária mais vulnerável a ser prejudicada pelas pessoas que se recusam a se vacinar.

O país tem abundância de vacinas, inclusive de várias marcas diferentes, mas parte da população se recusa a se imunizar, em grande parte por questões políticas.

No entanto, a politização das vacinas está prejudicando crianças como Junior, de dois meses, que está internado em Nova Orleans há três semanas.

Sua mãe contou a rede CBS que ele nasceu com problemas respiratórios, portanto, com a saúde debilitada. "Alguém que espalhou o vírus infectou Júnior. Temos que proteger nossos filhos”, apelou a mãe.

Uso de máscara nas escolas

O governador da Flórida, Ron DeSantis, chegou a proibir as escolas de exigirem o uso de máscaras em sala de aula e até ameaçou diretores com cortes de salários. A Justiça considerou a decisão descabida.

"Para nós, não se trata de política, é sobre uma pandemia", afirmou a chefe do distrito escolar de Miami, Vickie Cartwright.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 62% dos maiores de 12 anos já estão totalmente imunizados contra a covid-19 nos Estados Unidos e 72% já receberam ao menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. No entanto, há várias semanas o país enfrenta uma lenta procura por vacinas.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos e mortes por covid-19, com mais de 648 mil óbitos e mais de 39,8 milhões de infecções.

Em meio aos esforços para convencer a população a se vacinar, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou em agosto a imunização obrigatória e imediata contra a covid-19 para todos os militares do país.

le (ARD, ots)