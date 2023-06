Aumenta tensão diplomática entre Alemanha e Rússia

Em reação a restrição da presença de funcionários do serviço diplomático e de instituições de ensino e cultura alemães na Rússia, Berlim manda fechar quatro dos cinco consulados russos no país. Moscou promete resposta.

As tensões entre a Alemanha e a Rússia se agravaram nesta quarta-feira (31/05), com a decisão de Berlim de fechar quatro dos cinco consulados russos em território alemão. A medida foi uma reação à expulsão de centenas de funcionários alemães da Rússia.

A Alemanha afirmou que revogou as licenças dos consultados russos como retaliação às restrições impostas por Moscou à sua própria representação diplomática na Rússia. Apenas um consulado russo, além da embaixada russa em Berlim, poderá continuar funcionado no país europeu. As operações dos outros quatro consulados devem ser encerradas até o fim do ano.

Atualmente, a Rússia possui consulados em Bonn, Frankfurt, Hamburgo, Leipzig e Munique. O país pode decidir qual destes cinco pretende manter, afirmou um porta-voz do Ministério do Exterior alemão. Posteriormente, Moscou informou que o consulado russo em Bonn, antiga capital da Alemanha, será mantido em funcionamento.

O Ministério do Exterior alemão acusou Moscou de escalar as tensões ao impor um limite no número de funcionários alemães em território russo.

"Essa decisão injustificada está obrigando o governo alemão a fazer cortes muito significativos em todas as áreas de sua presença na Rússia", destacou o porta-voz. "Sobre a presença russa na Alemanha, a nossa decisão se aplica reciprocamente, a fim de assegurar um equilíbrio entre as duas presenças, tanto em termos de pessoal quanto de infraestrutura."

A decisão alemã representa o ponto mais baixo das relações bilaterais em meio a um colapso nos laços entre os dois países desencadeado pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado. O ataque russo obrigou a Alemanha a adotar uma dolorosa e dramática reviravolta diplomática e econômica depois de ter, durante décadas, apostado numa aproximação com a Rússia.

Antes da guerra, a Rússia era o principalfornecedor de gás natural à Alemanha e um de seus maiores fornecedores de petróleo. Berlim pôs fim a essas importações e se tornou um dos principais fornecedores de armamento a Kiev e, ao mesmo tempo, um de seus maiores apoiadores financeiros.

Rússia promete reação

Após o anúncio alemão, a Rússia criticou a decisão e pediu que Berlim interrompa a escalada diplomática. O Ministério do Exterior russo disse que a ordem de fechamento é "mais uma medida hostil destinada a continuar destruindo as relações" entre os países e afirmou que a Alemanha "está perdendo o rumo".

"Berlim não deve duvidar que essas provocações impensadas não ficarão sem uma resposta nossa adequada", afirmou o ministério. "Na Alemanha, eles devem entender que toda a responsabilidade pela degradação das relações bilaterais recai sobre eles", acrescentou.

A decisão alemã é uma resposta à imposição de Moscou que limitou a 350 o número de funcionários alemães empregados na Rússia, tanto na embaixada quanto em instituições, especialmente nas áreas da cultura e da educação. Em vigor a partir de junho, a medida significa que centenas de funcionários públicos alemães, como diplomatas, professores da Escola Alemã e empregados do Instituto Goethe, terão que deixar a Rússia.

Devido a essa restrição, a Alemanha decidiu fechar em novembro três dos seus consulados na Rússia: em Kaliningrado, Ecaterimburgo e Novosibirsk. O país manterá uma presença mínima de trabalhadores da área cultural na Rússia.

