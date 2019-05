Atos pró-Bolsonaro testam apoio ao governo

Grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro realizam manifestações a favor do governo em várias cidades do país neste domingo (26/05). Após cinco meses de Presidência, Bolsonaro enfrenta resistência no Congresso, protestos estudantis, a sombra do Caso Queiroz e a pior avaliação de um presidente eleito em início de primeiro mandato.

Segundo o portal G1, ao fim da manhã, ao menos 12 estados e o Distrito Federal já registravam manifestações, com participantes levando bandeiras do Brasil e frases de apoio ao governo Bolsonaro e suas propostas.

No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram na Avenida Atlântica e na Orla de Copacabana. Em Brasília, houve contrações diante do Museu da República e do Congresso Nacional, onde segundo a polícia, ao menos 10 mil pessoas estavam presentes no fim da manhã.

Também foram registados atos em cidades como Salvador, Belo Horizonte, Belém, São Luís, Maceió, Campinas e Sorocaba. Na capital paulista, uma manifestação está marcada para o início da tarde na Avenida Paulista.

Inicialmente convocados contra o Supremo Tribunal federal (STF), os atos deste domingo ganharam força após os protestos contra o corte de recursos da educação, no último dia 15 de maio, que reuniram milhares de pessoas pelo país na primeira grande manifestação contra o governo Bolsonaro.

Além de pautas radicais, como o fechamento do STF e do Congresso, grupos pró-Bolsonaro também convocaram os atos como manifestações de apoio ao combate à corrupção e à Lava Jato; ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro; e à reforma da Previdência. Também ganhou força o repúdio ao chamado centrão (formador por deputados de partidos como MDB, PP, DEM e PRB), visto como obstáculo à aprovação de propostas de Bolsonaro no Congresso.

Entre os grupos por trás dos atos estão Ativistas Independentes, Movimento Avança Brasil, Direita São Paulo e Brasil Conservador. As convocações foram questionadas por alguns membros do próprio PSL e de movimentos de direita.

A deputada federal Janaina Paschoal, do PSL, afirmou que "não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações". "Essas manifestações não têm racionalidade", escreveu no Twitter.

"Isso [fechamento do Congresso e do STF] é coisa de revolucionário. Quem é liberal e conservador defende a separação dos Poderes, e não o fechamento dos Poderes", disse Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM e um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL).

O MBL e outros movimentos de direita, como o Vem pra Rua, não aderiram às convocações, e o PSL também não declarou apoio formal.

O próprio Bolsonaro se distanciou dos atos e desistiu de participar, afirmando se tratar de uma manifestação espontânea. Neste domingo, no entanto, o presidente compartilhou no Twitter vídeos de manifestações a seu favor, um deles no metrô de Copacabana, em que pessoas vestidas de verde e amarelo gritam: "A nossa bandeira jamais será vermelha."

Analistas afirmam que as manifestações serviriam de termômetro para medir o apoio a Bolsonaro. Para Sérgio Praça, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os atos são uma estratégia arriscada dos apoiadores do presidente.

"Ele não tem muito a ganhar, e se [a manifestação] for pequena, ela mostraria a fraqueza do governo", disse à agência de notícias AP.

