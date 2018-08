Ator francês Gérard Depardieu é acusado de estupro

O mês de agosto em imagens

Governo afegão oferece cessar-fogo ao Talibã

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou um cessar-fogo de três meses com os talibãs a partir do dia 20 de agosto com a condição de que o grupo terrorista faça o mesmo. A medida valerá até 20 de novembro, se for aceita. O governo americano isse que está pronto para apoiar e facilitar as negociações diretas de paz entre o governo afegão e o Talibã. (19/08)