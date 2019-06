Ato em Hong Kong lembra massacre na Praça da Paz Celestial

30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial

O massacre

Em 4 de junho, após o brutal massacre do movimento democrático liderado por estudantes, um caminhão do Exército de Libertação Popular patrulha a Avenida Chang'an, diante do Beijing Hotel. Naquele mesmo dia, um veículo semelhante, cheio de soldados, disparara contra turistas no saguão desse hotel.