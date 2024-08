O ciclista Gustav-Adolf "Täve" Schur é, ainda hoje, um herói celebrado do esporte alemão. Apesar de vencedor da Corrida da Paz da República Tcheca e detentor de medalhas olímpicas no contrarrelógio, após discussões acaloradas não foi admitido no Hall da Fama nacional: segundo a Associação pelas Vítimas de Doping, Schur seria "uma figura de propaganda central do criminoso esporte da RDA".