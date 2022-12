Ativistas do clima cortam árvore de Natal em Berlim

Membros do grupo Letzte Generation serram ponta do pinheiro disposto em frente ao Portão de Brandemburgo, no centro da capital alemã. Ambientalistas têm chamado atenção com ações cada vez mais arrojadas.

Ativistas do clima cortaram nesta quarta-feira (21/12) a parte superior de uma famosa árvore de Natal situada diante do Portão de Brandemburgo, no centro de Berlim.

Os membros do grupo Letzte Generation (última geração) usaram uma plataforma elevatória para alcançar o topo da árvore, de 15 metros de altura. Eles então cortaram o topo da árvore e desenrolaram uma faixa com os dizeres: "Isto é apenas a ponta da árvore de Natal".

"Até agora estamos vendo na Alemanha apenas a ponta da catástrofe oculta sob a superfície", disse uma das ativistas, Lilli Gomez, em comunicado. "Enquanto toda a Alemanha passa a semana comprando os melhores presentes nas maiores lojas, outros se perguntam onde conseguirão água para beber depois que as secas e enchentes destruírem suas plantações."

Ações espetaculares pelo clima

A polícia disse que compareceu ao local e agiu contra os manifestantes, mas não deu mais detalhes.

Desde o início do ano, o Letzte Generation vem chamando atenção com bloqueios de ruas e ataques a obras de arte em museus, que visam alertar para a crise climática e pedir uma ação mais forte dos governantes.

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, já criticou o grupo, dizendo aos ativistas para "mostrarem um pouco de criatividade".

Em uma das últimas e mais espetaculares ações, os ambientalistas se colaram numa pista de voo e bloquearam o principal aeroporto de Berlim por quase duas horas no fim do mês passado, após invadirem as duas pistas de pouso e decolagem.

A ação foi transmitida ao vivo pelo grupo no Twitter, mostrando alguns deles se colando ao asfalto e outros andando de bicicleta na área do aeroporto Berlim-Brandenburgo (BER), situado ao sul da capital alemã.

md/ek (AP, DPA)