Atividade econômica no Brasil tem queda de 4,05% em 2020

A atividade econômica no país registrou uma queda de 4,05% no ano passado devido à pandemia de covid-19, segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) divulgado nesta sexta-feira (12/02) pelo Banco Central (BC).

Em dezembro, o índice teve um aumento um aumento de 0,64% em relação a novembro, sendo o oitavo mês consecutivo de crescimento. Esse cenário, porém, não foi suficiente para recuperar as perdas registradas em março e abril, quando o IBC-Br teve quedas de 5,71% e 9,51%.

A economia foi fortemente atingida nestes dois meses devido a medidas impostas para controlar a pandemia de covid-19, como quarentenas e isolamento social.

Considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o acumulado de 2020 do IBC-Br corresponde as previsões do governo para o PIB. Atualmente, o Ministério da Economia prevê que a economia teve uma queda de 4,5% no ano passado.

O índice, que mede a atividade econômica do país e o volume de impostos, também é usado como base para o cálculo da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 2%.

cn (Agência Brasil/ots)