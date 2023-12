Atirador mata mais de uma dezena em Praga

Estudante de 24 anos efetuou disparos na Universidade de Praga, no pior ataque com arma de fogo da história recente da República Tcheca. Agressor foi eleminado.

Um atirador matou pelo menos 15 pessoas e feriu cerca de 30 outras nesta quinta-feira (21/12) da Universidade Charles de Praga, na República Tcheca. Segundo a polícia local, o atirador, um estudante de 24 anos da instituição, morreu durante o ataque. Onze pessoas foram levadas para hospitais em estado grave.

Esse é o pior ataque com arma de fogo na história recente do país, ultrapassando episódios similares ocorridos na década passada.

Segundo as autoridades locais, investigações preliminares indicam que o ataque foi premeditado, mas não parece ter conexões com terrorismo internacional. Segundo a polícia, o atirador morava em um vilarejo a 20 quilômetros de Praga. O corpo do seu pai foi encontrado sem vida mais cedo.

Ataque

Por volta das 15h do horário local (11h de Brasília), policiais foram acionados após relatos de tiros no local, na praça Jan Palach. A Faculdade de Filosofia da Universidade Charles e a Academia de Artes, Arquitetura e Design estão localizadas nesta região.

"Com base nas informações iniciais que temos, podemos confirmar que há mortos e feridos no local", informou inicialmente a polícia em anúncio publicado na rede social X, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias do incidente. Pouco depois, as autoridades disseram que o atirador havia sido "eliminado", sem detalhar se ele foi morto por agentes ou cometeu suicídio.

A Universidade Charles também enviou email a seus funcionários pedindo para que todos permanecessem onde estavam e trancassem as portas. "Fiquem onde estão, não saiam para lugar nenhum. Se estiverem nos escritórios, tranquem, coloquem móveis em frente das portas e desliguem as luzes", dizia o email aos funcionários da faculdade de filosofia. Posteriormente, as instalações foram evacuadas.

O presidente tcheco Petr Pavel se disse chocado com o episódio. "Gostaria de expressar minha profunda tristeza e enviar minhas sinceras condolências às famílias das vítimas", escreveu no X.

Ataques anteriores no país

Em 2015, um homem armado matou oito pessoas em um restaurante em Uhersky Brod, uma cidade de 17 mil habitantes no leste da República Tcheca. Ele se matou em seguida.

Em 2019,um ataque a tiros em uma ala de espera de um hospital no campus da Universidade de Ostrava, no leste da República Tcheca, deixou 6 mortos. O autor dos disparos deixou o local e se matou ao ser perseguido pela polícia.

