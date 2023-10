Atirador deixa mortos em possível ato terrorista em Bruxelas

Bélgica eleva alerta de terrorismo para nível mais alto. Suspeito seria adepto do "Estado Islâmico". Vítimas de nacionalidade sueca teriam viajado para acompanhar partida de futebol, cancelada em razão do incidente.

Dois cidadãos suecos foram mortos a tiros em Bruxelas nesta segunda-feira (16/10), em um crime que levou a Bélgica elevar o alerta de terrorismo no país ao nível mais alto. Rumores na imprensa e nas redes sociais afirmam que o atirador seria um simpatizante da organização terrorista "Estado Islâmico" (EI).

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, confirmou que as vítimas eram de nacionalidade sueca e enviou condolências ao premiê sueco Ulf Kristersson. Uma terceira pessoa ficou ferida. O caso está sendo investigado pela Promotoria Antiterrorismo da Bélgica.

Horas após o incidente, o agressor ainda estava à solta. O Centro de Crises do governo belga divulgou uma mensagem na rede social X afirmando "nível 4 de ameaça para a região da capital Bruxelas". A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, pediu aos moradores que se mantivessem vigilantes.

Em um vídeo publicado pelo jornal Het Laatste Nieuws, o atirador aparece vestindo um colete fluorescente em um cruzamento da cidade, antes de abrir fogo com um fuzil semiautomático em plena rua. Algumas pessoas tentaram se abrigar em um edifício mas ele as perseguiu e atirou na direção do grupo. Pouco depois, ele deixou o local em uma scooter.

Um jornal local relatou que uma testemunha teria ouvido o atirador gritando "Deus seja louvado" em árabe antes de abrir fogo.

Suposto membro do "Estado Islâmico"

Em um vídeo supostamente gravado pelo próprio atirador, cuja autenticidade ainda não foi confirmada, ele se identifica como pertencendo ao "Estado Islâmico" e diz que teria feito três vítimas, ao invés das duas relatadas pelas autoridades.

O porta-voz da Promotoria belga, Eric Van Duyse, disse comentou sobre o vídeo ao falar com jornalistas e confirmou que as investigações estavam centradas em uma "possível motivação terrorista". "Durante a noite, uma reivindicação de responsabilidade foi postada nas rede sociais, tendo sido gravada por uma pessoa que alega ser o agressor", afirmou.

"A nacionalidade sueca foi colocada como possível motivo do ataque. Até esse momento, não há nenhuma conexão possível com a situação entre Israel e Palestina", disse o porta-voz.

Relatos na imprensa belga afirmam que as duas vítimas teriam provavelmente viajado para a capital belga para assistir à partida de futebol entre as seleções da Bélgica e da Suécia pelas eliminatórias para a Copa da Europa 2024, que acabou sendo adiada em razão do incidente.

Torcedores suecos permaneceram por horas no estádio de Bruxelas após o cancelamento da partida em razão do ataque Foto: John Thys/AFP/Getty Images

Por motivos de segurança, os torcedores que estavam no estádio foram mantidos dentro do local por algumas horas após o cancelamento do jogo, que estava em andamento quando foi suspenso por causa do ataque.

Van Duyse mencionou que o fato de as pessoas atingidas serem da Suécia,elevou as preocupações de segurança com os torcedores que ainda estavam no estádio de Bruxelas.

Ele disse que "medidas de segurança foram adotadas com urgência para proteger os torcedores suecos".

Provocações anti-Islã na Suécia

O primeiro-ministro sueco alertou os cidadãos de seu país na Bélgica para que se mantenham atentos e sigam as instruções das autoridades belgas.

A Suécia recentemente se tornou alvo de críticas em parte do mundo islâmico em razão de provocações realizadas por grupos anti-Islã no país, que queimaram exemplares do Alcorão. A profanação do livro sagrado dos muçulmanos é considerada uma ofensa grave.

O governo sueco chegou a elevar o nível do alerta de terrorismo em razão de ameaças e disse ter evitado uma série de ataques em seu território.

O país não possui leis anti-blasfêmia, o que levou as autoridades a não reprimirem a queima do livro sagrado em protestos em frente ao Parlamento, à embaixada do Irã e a uma mesquita em Estocolmo.

rc (DPA, AP, ots)