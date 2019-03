Atirador de Utrecht será acusado por terrorismo

O principal suspeito do atentado a tiros que deixou três mortos em Utrecht, na Holanda, será alvo de acusações que incluem homicídio múltiplo e homicídios com motivação terrorista, disseram os procuradores nesta quinta-feira (21/03).

As investigações sobre o ataque em um bonde elétrico, que também deixou três feridos em estado grave na última segunda-feira, indicam que o atirador teria agido sozinho, afirmaram os procuradores em nota. O acusado Gokmen Tanis, de 37 anos, também enfrentará acusações de tentativa de assassinato e de fazer ameaças com motivação terrorista.

O suspeito de origem turca será levado nesta sexta-feira a um tribunal de investigações, onde as audiências são realizadas a portas fechadas. Um homem de 40 anos preso na última terça-feira está sendo investigado para que se estabeleça se ele exerceu um papel de apoio externo ao atirador.

A procuradoria afirma que os investigadores examinam se as ações do suspeito "se originaram de problemas pessoais em combinação com uma ideologia radicalizada". Um centro de psiquiatria e psicologia forense realizará uma avaliação da personalidade de Tanis.

O atentado que fez com que as autoridades elevassem ao máximo o nível de alerta na cidade. Os promotores afirmaram que a suspeita de motivação terrorista se deu pela forma como o ataque ocorreu, uma vez que nenhuma das vítimas – dois homens e uma mulher – era conhecida do atirador, e pela nota que foi encontrada no carro utilizado na fuga, cujo conteúdo não foi divulgado.

