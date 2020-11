Ataque terrorista deixa feridos no centro de Viena

Forças de segurança de Viena, estão conduzindo nesta segunda-feira à noite (02/11) uma grande operação policial no centro da capital austríaca. Segundo a imprensa local, um ou mais homens efetuaram disparos na região da praça Schweden, próximo a uma sinagoga.

O ministro do Interior, Karl Nehammer, afirmou à agência de notícias APA, acreditar que a ação tenha motivação terrorista. A imprensa local aponta que pelo menos um agressor foi morto.

A polícia da capital austríaca confirmou pelo Twitter que foram efetuados disparos no centro da cidade, que deixaram várias pessoas feridas. A polícia também pediu que a população evite todos os locais públicos da cidade e o transporte público. As autoridades ainda apelaram aos usuários de redes sociais que não divulguem fotos ou vídeos do ataque.

O Ministério do Interior informou que pelo menos uma pessoa morreu, de acordo com editor-chefe do semanário Falter, Florian Klenk, que aponta que não está claro se foi um ataque à sinagoga ou uma tentativa de assassinato de clientes de um bar vizinho.

O líder da comunidade judaica da cidade, Oskar Deutsch, também afirmou que não estava claro se a sinagoga de Viena foi o alvo principal do ataque.

A sinagoga já estava fechada no momento do ataque.

Imagens que circulam em redes sociais mostram um policial sendo atingidos por disparos. O Ministério do Interior confirmou que um policial ficou ferido.

Um vídeo tambüem mostra um dos agressores, carregando um fuzil de assalto. Outro registro mostra um restaurante, com mesas derrubadas na calçada e o que parece ser um poça de sangue.

JPS/ots