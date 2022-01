Ataque a tiros em universidade alemã deixa vários feridos

Homem armado abriu fogo em auditório da Universidade de Heidelberg, no sudoeste do país. Segundo a polícia, o agressor está morto.

Um homem munido de uma arma de fogo deixou vários feridos num auditório da Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, nesta segunda-feira (24/01).

A polícia local afirmou que o agressor está morto, mas ainda não deu mais detalhes do ocorrido. As autoridades descartaram a participação de mais de um agresssor.

Pouco antes, a polícia havia pedido via Twitter que fosse evitada a área de Neuenheimer Feld, onde a universidade está localizada. Um grande operação está em curso na área.

Segundo fontes de segurança ouvidas pela agência de notícias DPA, o agressor era um estudante e não agiu com motivação política ou religiosa. Ele portava várias armas de fogo e, após disparar ao redor com uma amrma de cano longo, teria se matado.

Heidelberg é uma famosa cidade universitária no estado de Baden-Württemberg, com cerca de 160 mil habitantes. O campus de Neuenheimer Feld abriga os departamentos de ciências naturais, parte do hospital universitário e um jardim botânico.

Ataques a tiros em instituições de ensino são relativamente raros na Alemanha, um dos países com uma das legislações de armas mais rígidas da Europa.

Em 2009, um ex-aluno matou nove estudantes, três professores e três passantes num ataque numa escola de Winnenden, também em Baden-Württemberg, e depois se matou.

Em 2002, um ex-aluno de 19 anos atirou contra 16 pessoas, incluindo 12 professores e dois estudantes numa escola em Erfurt, aparentemente em reação à sua expulsão. Ele também se matou em seguida.

Mais informações em instantes...