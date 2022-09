Ataque a tiros em escola na Rússia deixa ao menos 9 mortos

Um homem armado matou ao menos nove pessoas, incluindo cinco crianças, e feriu outras 20 numa escola na cidade de Izhevsk, na Rússia, afirmaram investigadores e o Ministério do Interior russo nesta segunda-feira (26/09).

"Nove pessoas foram mortas por causa desse crime, incluindo dois guardas das instituição de ensino e dois professores, assim como cinco menores", disse o Comitê Investigativo da Rússia em comunicado divulgado no Telegram.

Segundo o Ministério do Interior e o Comitê Investigativo, o atirador tirou a própria vida. "O corpo do homem que abriu fogo foi encontrado pela polícia. De acordo com relatos, ele cometeu suicídio", disse o ministério no Telegram.

Os investigadores afirmaram que o homem estava usando uma camiseta preta com símbolos nazistas e uma balaclava e não portava nenhum documento de identidade.

O governador Alexander Brechalov, da região de Udmurtia, da qual Izhevsk é a capital, confirmou que crianças estão entre os mortos e feridos.

A escola, que abrange do primeiro ao 11º ano de ensino, foi evacuada, e a área ao redor foi cercada, segundo uma autoridade policial.

Izhevsk, uma cidade de 630 mil habitantes, fica a oeste dos montes Urais, na porção central da Rússia, cerca de 960 quilômetros a leste de Moscou.

