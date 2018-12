Ataque a tiros deixa um morto em Estrasburgo

Autoridades francesas afirmaram que um atirador abriu fogo na noite desta terça-feira (11/12) perto de um mercado de Natal no centro de Estrasburgo, cidade próxima da fronteira com a Alemanha que é sede do Parlamento Europeu.

Segundo a polícia, pelo menos pez pessoas foram feridas e uma morreu.

O prefeito da cidade, Roland Ries, afirmou que o atirador ainda está à solta. Ele pediu que a população permaneça em casa. A área central da cidade foi isolada pela polícia. O ataque ocorreu em uma rua que dá acesso ao mercado de Natal da cidade.

O Ministério do Interior francês também relatou "um grave evento de segurança pública em curso em Estrasburgo". As primeiras informações oficiais sobre o episódio apontam que os tiros foram disparados por volta de 20h do horário local (17h em Brasília).

Imagens divulgadas no Twitter mostram pelo menos duas pessoas feridas numa rua no centro da cidade. Vídeos também registraram pânico entre pedestres e a presença de policiais armados patrulhando as ruas. Um vídeo também mostra um policial gritando "Se abriguem! Terrorista!" para um grupo de pedestres.

As autoridades também acionaram um plano de emergência para os hospitais da região e todos os bares e restaurantes do centro foram fechados. A sede do Parlamento Europeu foi isolada. Segundo a imprensa francesa, as autoridades já identificaram o atirador graças às câmeras de segurança instaladas no centro da cidade.

Segundo o canal France Info, o suspeito já era conhecido dos serviços de segurança do país, o que aumentou as especulações de que o ataque foi um atentado terrorista.

Em dezembro, a cidade costuma estar repleta de turistas por causa do tradicional mercado de Natal, o mais antigo da França, e que acontece no centro desde 1570, quando Estrasburgo era parte do antigo Sacro Império Germânico.

Nos últimos anos, a segurança do mercado foi reforçada após a França se tornar palco regular de atentados cometidos por terroristas islâmicos e após o registro de um ataque na Alemanha. Em 2016, um mercado de Natal em Berlim foi alvo de um atentado que deixou 12 mortos. O grupo "Estado Islâmico" reivindicou o ataque.

Esta matéria está sendo atualizada.

JPS/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter