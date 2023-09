Ataque a tiros deixa mortos na Holanda

A cidade holandesa de Roterdã foi palco nesta quinta-feira (28/09) de um duplo ataque a tiros. As autoridades locais confirmaram que os atentados deixaram ao menos dois mortos. Um suspeito de 32 anos, que usava roupas de combate, foi preso. As autoridades afirmaram que ainda não sabem a motivação dos ataques.

Segundo a polícia holandesa, o primeiro ataque ocorreu numa residência da cidade portuária, que também foi incendiada. No local, uma mulher de 39 anos morreu. Sua filha de 14 anos ficou ferida.

Depois, o atirador seguiu para o Centro Médico da Universidade Erasmus, a cerca de 1,5 km de distância. No local, ele fez disparos em uma sala de aula, matando uma professora de 46 anos.

Duas horas após o primeiro ataque, as autoridades anunciaram a prisão de um suspeito. Segundo a imprensa holandesa, a polícia descartou a participação de outros suspeitos. De acordo com as autoridades, o suspeito preso tinha em sua ficha criminal uma condenação por crueldade contra animais.

"Os dois incidentes com tiros em Roterdã resultaram em mortes. Informaremos primeiro a família e parentes", disse a polícia da cidade em comunicado na rede X (ex-Twitter).

Vídeos mostraram policiais instruindo os estudantes a correrem para fora do hospital enquanto equipes de prisão fortemente armadas chegavam ao local.

Roterdã é frequentemente palco de tiroteios, geralmente ligados a acertos de contas entre gangues de traficantes rivais.

Já o ataque desta quinta-feira parece ter paralelos com um atentado em 2019. Na ocasião, três pessoas morreram e sete foram feridas por disparos efetuados por um homem num bonde na cidade de Utrecht.

Segundo testemunhas, o homem sacou uma arma e começou a disparar de forma aleatória num bonde na praça 24 de Outubro, onde passam várias linhas do transporte público. Depois ele fugiu.

O atirador foi posteriormente capturado e identificado como Gökman Tanis, um homem de 37 anos, nascido na Turquia, que tinha uma longa ficha policial e histórico de radicalização islâmica. Em 2020, ele foi condenado à prisão perpétua.

jps (Reuters, dpa, AFP)