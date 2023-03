Ataque a tiros deixa mortos e feridos em Hamburgo

Pelo menos sete pessoas morreram e várias ficaram feridas após um ataque a tiros em Hamburgo, no norte da Alemanha. Local do crime seria uma centro de Testemunhas de Jeová.

Pelo menos sete pessoas teriam morrido e várias outras ficaram feridas após um ataque a tiros no bairro de Alsterdorf, em Hamburgo, no norte da Alemanha, na noite desta quinta-feira (09/03), de acordo com informações publicadas pela imprensa alemã.

Segundo a polícia local, o atirador ou atiradores fugiram e ainda não foram encontrados.

O Corpo de Bombeiros e a polícia teriam recebido diversas chamadas por volta das 21h relatando tiros na rua Deelböge, ao sul do aeroporto.

O jornal Hamburger Morgenpost publicou que, aparentemente, a cena do crime seria um centro de Testemunhas de Jeová.

Além dos sete mortos, outras sete pessoas teriam ficado gravemente feridas, e mais 17 tiveram ferimentos leves.

Policiais munidos de equipamentos antiterrorismo cercaram a área e estão à procura do suspeito ou suspeitos, já que não está claro se o crime foi cometido por uma ou mais pessoas.

No Twitter, a polícia de Hamburgo escreveu que "há, neste momento, uma grande operação policial em Alsterdorf. Estamos verificando os motivos e, em breve, informaremos aqui sobre desdobramentos".

Conforme um repórter da agência alemã de notícias dpa, citado no site da revista Der Spiegel, há um grande contingente de forças policiais no local, e a polícia fala em "situação de grande escala".

"Todos os mortos têm ferimentos de bala", informou um porta-voz da corporação.

Ainda segundo o Hamburger Morgenpost, por volta das 23 horas no horário local (19 horas em Brasília), a polícia ainda não tinha pistas sobre o paradeiro dos criminosos e, por isso, as primeiras pistas levam a crer que o atirador pode ser um dos sete mortos no local do crime.

O prefeito de Hamburgo, o social-democrata Peter Tschentscher, escreveu no Twitter que "os relatos de Alsterdorf são chocantes. Meus mais profundos sentimentos aos parentes das vítimas. Os serviços de emergência trabalham firme na busca pelo(s) atirador(es) e para esclarecer os motivos [do crime]. Por favor, observem as informações fornecidas pela polícia de Hamburgo".