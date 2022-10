Ataque a tiros deixa cinco mortos nos EUA

Cinco pessoas, entre elas um policial, foram mortas a tiros numa trilha de caminhada na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte. Um suspeito foi detido. Esta é a 25ª matança com armas de fogo do ano nos EUA.

Cinco pessoas foram mortas por um atirador numa trilha de caminhada nos arredores da cidade de Raleigh, a capital do estado americano da Carolina do Norte, na quinta-feira (13/10). A polícia local comunicou que o agressor – um homem branco e jovem, cuja identidade não foi divulgada – fugiu das forças de segurança por horas antes de ser encurralado numa casa e preso.

O suspeito abriu foto por volta das 17 horas (horário local) ao longo da trilha Neuse River Greenway, localizada às margens do rio Neuse, numa área residencial a nordeste do centro de Raleigh, conforme explicou a prefeita da cidade, Mary-Ann Baldwin. Policiais de várias agências de segurança cercaram a área, fecharam estradas e alertaram os moradores para que ficassem dentro de suas casas.

O suspeito foi detido somente por volta das 21 horas e 37 minutos, encontrado dentro de uma casa. Entre os cinco mortos estava um policial de folga. Duas pessoas, incluindo outro policial, foram levadas para hospitais com ferimentos. O agente foi liberado, mas o outro sobrevivente permanece em estado crítico.

"Esta noite, o terror chegou à nossa porta. O pesadelo de todas as comunidades chegou a Raleigh. Este é um ato de violência sem sentido, horrível e enfurecedor", disse o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, em coletiva de imprensa.

"Devemos parar com essa violência irracional nos Estados Unidos, devemos abordar a violência armada", disse a prefeita Baldwin. "Temos muito o que fazer, e esta noite temos muito o que lamentar." As autoridades não ofereceram detalhes sobre o motivo, nem sobre a identidade do atirador.

"Fiquei sentada com as luzes apagadas e as janelas fechadas"

O crime ocorreu numa área residencial localizada a cerca de 14 quilômetros do centro de Raleigh. Brooke Medina, moradora do bairro próximo ao passeio de caminhada, relatou que voltava para casa por voltas das 17 horas e 15 minutos quando viu cerca de duas dúzias de carros de polícia em alta velocidade indo em direção à área residencial. Em seguida, ela viu diversas ambulâncias correndo na direção oposta.

Ela e seu marido, que trabalhava em casa com seus quatro filhos, começaram a procurar os vizinhos e perceberam que havia uma ordem de abrigo. A família então fechou todas as persianas, trancou as portas e se manteve por horas num corredor no andar de cima da casa.

Medina descreveu o bairro conhecido como Hedingham como uma comunidade dispersa, arborizada, cheia de residências para famílias com preços mais moderados em comparação com outras partes da área de Raleigh.

Outra moradora, Allison Greenwalt, relatou que estava sentada no sofá quando ouviu "três tiros em uma sucessão bem rápida". Ela disse que a polícia chegou rapidamente e afirmou ficar agradecida pela presença dos agentes no local durante as horas caóticas que se sucederam.

Seu marido tentou voltar para casa após o ataque, mas foi impedido pela polícia, que havia fechado as ruas próximas. Ele chegou em casa apenas após as 22h30, segundo Greenwalt. "Fiquei sentada em nossa casa com as luzes apagadas e as janelas fechadas a maior parte da noite, apenas esperando ouvir que o agressor tinha sido preso", disse ela.

25º massacre do ano nos EUA

O assassinato em massa em Raleigh foi o mais recente de uma semana violenta nos EUA. No domingo, cinco pessoas foram mortas num ataque numa casa em Inman, na Carolina do Sul.

Na noite de quarta-feira, dois policiais foram mortos a tiros em Connecticut depois de aparentemente terem sido atraídos para uma emboscada por meio de uma ligação de emergência sobre uma possível violência doméstica. Policiais foram baleados esta semana em Greenville (Mississippi), em Decatur (Illinois), na Filadélfia, em Las Vegas e na Flórida. Dois destes agentes, um em Greenville e um em Las Vegas, acabaram mortos.

O atentado em Raleigh foi a 25ª matança em massa nos EUA em 2022 em que as vítimas foram mortas a tiros, de acordo com o banco de dados alimentado pela agência de notícias Associated Press, o jornal USA Today e a universidade Norheastern University. Um crime recebe a definição de assassinato em massa quando quatro ou mais pessoas são mortas, excluindo o agressor.

