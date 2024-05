Ataque a faca faz feridos em ato da ultradireita na Alemanha

Um ataque ocorrido nesta sexta-feira (31/05) em um evento de extrema direita na cidade de Mannheim, no sudoeste do país, deixou seis pessoas feridas, incluindo um ativista de extrema direita conhecido por fazer críticas ao islamismo.

Imagens postadas nas redes sociais mostram um homem esfaqueando pessoas no evento na praça central da cidade. Uma pessoa é mostrada com um ferimento na perna e, em seguida, um policial aparece sendo atingido nas costas. Pouco depois, outro policial atira no agressor, imobilizando-o.

O ataque ocorreu a poucos dias das eleições europeias e em meio a uma campanha eleitoral marcada por uma série de agressões a políticos de diferentes tendências na Alemanha.

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, levantou a hipótese de se tratar de um ataque islamista e prometeu investigar a fundo o ocorrido. "Se as investigações revelarem motivação islamista, isso será mais uma confirmação do grande perigo que os atos de violência islamistas representam", afirmou, em nota.

Segundo relatos na imprensa alemã, um dos alvos do agressor era o ativista de extrema direita e blogueiro Michael Stürzenberger. Ele iria discursar no evento em Mannheim, organizado pelo grupo Pax Europa, que realiza uma campanha contra o islamismo no país.

Vigiado pelas autoridades

O grupo afirmou em seu portal de internet que vários voluntários ficaram feridos. Stürzenberger teria sofrido ferimentos graves em seu rosto e na perna, e o policial, nas costas e no pescoço. Segundo o tabloide alemão Bild, ele não corre risco de vida. Já o policial, teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Stürzenberger, de 59 anos, que se diz um jornalista crítico ao Islã, integrou vários grupos de extrema direita na Alemanha, inclusive o Pegida, que realiza protestos ultradireitistas em cidades no leste do país.

Em seu relatório de 2022, o Departamento de Proteção à Constituição da Baviera – a polícia interna do estado – afirmava que havia claros indícios de que Stürzenberger e o Pax Europa promoviam "esforços anti-Islã relevantes" voltados para a abolição da liberdade religiosa dos muçulmanos.

Não houve, porém, nenhuma menção ao grupo ou ao ativista no relatório de 2023. Segundo as autoridades de segurança, isso ocorreu por que o grupo se manteve menos ativo no ano passado. Mesmo assim, tanto Stürzenberger quanto o Pax Europa estão sob vigilância das autoridades.

"Inaceitável", diz Scholz

"As imagens de Mannheim são terríveis" escreveu o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, na rede social X. "A violência é totalmente inaceitável em nossa democracia. O agressor deve ser severamente punido."

Horas após o incidente, a polícia ainda não havia identificado publicamente o agressor ou explicado qual seria sua motivação para o ataque.

A Alemanha está em alerta para possíveis ataques islamistas desde o início da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado. A agência de inteligência interna do país vem alertando que os riscos de tais ataques são "reais e maiores do que vinham sendo há muito tempo".

O país atravessa uma onda de agressões a políticos de várias vertentes durante a campanha para as eleições europeias, em 9 de junho.

Violência política

Matthias Ecke, um europarlamentar do Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz, foi agredido por um grupo de jovens enquanto colocava cartazes de campanha nas ruas de Dresden. A ex-prefeita de Berlim, a também social-democrata Franziska Giffey, foi agredida na cabeça e no pescoço durante uma visita a uma biblioteca na capital do país.

Há poucos dias, o deputado estadual do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Martin Schmidt sofreu um ferimento na cabeça após ter um cinzeiro de vidro arremessado contra si em um bar na cidade de Schwerin. Ele foi levado para um hospital.

No último domingo, durante um evento eleitoral na cidade universitária de Göttingen, na Baixa Saxônia, a deputada do Partido Verde Marie Kollenrott foi agredia por um homem de 66 anos que investiu subitamente contra ela, golpeando-a várias vezes.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, expressou preocupação na semana passada com o aumento desses incidentes no pais. Ele advertiu que os alemães "jamais devem se acostumar com a violência em meio à batalha das opiniões políticas".

