Ataque a faca em escola de Berlim fere duas estudantes

Um ataque a faca em uma escola primária em Berlim na tarde desta quarta-feira (03/05) deixou duas crianças feridas, uma delas em estado grave, segundo a polícia.

Um suspeito de 39 anos foi preso próximo à escola, no bairro de Neukölln, na região sudeste da capital alemã.

As vítimas são do sexo feminino, têm 7 e 8 anos de idade e foram levadas para o hospital. Segundo a polícia, detalhes sobre o crime ainda não estão claros, nem se o suspeito tinha alguma relação com as vítimas.

A equipe da divisão de homicídios investiga o caso. Até o momento, as autoridades acreditam que o agressor tenha agido sozinho, e não há suspeitas de que o ato tenha motivação política ou religiosa.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, da União Democrata Cristã (CDU), afirmou no Twitter que estava "chocado com esse ato incompreensível", e disse que seus pensamentos estavam com "as duas garotas feridas nestas horas difíceis". "Desejo a elas uma recuperação rápida e plena."

Ataques em sequência

A Alemanha foi palco de diversos ataques com armas de fogo ou objetos cortantes nos últimos anos realizados por extremistas ou pessoas com distúrbios psicológicos graves.

No mês passado, um ataque a faca em uma academia de ginástica na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, deixou quatro pessoas feridas, das quais uma segue em estado grave.

Em março, um ataque a tiros ocorrido em um local de reunião de Testemunhas de Jeová em Hamburgo deixou sete mortos. O agressor, um cidadão alemão de 35 anos, se suicidou.

Em janeiro, uma adolescente de 17 anos e seu acompanhante de 19 anos morreram e cinco pessoas ficaram feridas durante um ataque a faca em um trem regional no norte do país, no trajeto entre Kiel e Hamburgo.

Em dezembro, uma adolescente de 14 anos morreu e uma de 13 anos ficou gravemente ferida em um ataque a faca no sul da Alemanha. As duas foram atacadas a caminho da escola, na pequena cidade de Illerkirchberg, ao sul de Ulm.

Em maio de 2021, um jihadista de nacionalidade síria recebeu pena de prisão perpétua por matar um homem a facadas e ferir gravemente o parceiro dele, em um ataque homofóbico na cidade de Dresden.

Também no ano passado, um homem de origem somaliana esfaqueou e matou três pessoas na cidade de Würzburg.

bl (AFP, AP, dpa)