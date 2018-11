Ataque a faca deixa um morto e dois feridos em Melbourne

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas depois que um homem as esfaqueou numa movimentada rua da cidade de Melbourne nesta sexta-feira (09/11).

David Clayton, porta-voz da polícia do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, confirmou em entrevista coletiva que um agente disparou contra o suposto agressor no peito. O agressor morreu meia hora depois de chegar ao hospital.

"A polícia respondeu ao incidente e quando se aproximou à cena, os oficiais viram um homem que portava uma faca e ameaçava os pedestres", detalhou Clayton. "A polícia não procura mais ninguém neste momento", acrescentou o porta-voz. As três vítimas do ataque eram homens, e os dois feridos seguem no hospital.

Horas depois do incidente, a polícia australiana comunicou tratar o ataque como um ato de terrorismo e que o agressor era conhecido pela Agência de Inteligência.

O chefe da polícia de Victoria, Graham Ashton, evitou dar detalhes sobre a identidade do agressor e os motivos do ataque, mas afirmou que o homem e vários de seus parentes eram conhecidos pela polícia e pela Agência de Inteligência. "Pelo que sabemos até agora desse indivíduo, estamos tratando isso como um ato de terrorismo", disse.

A organização extremista "Estado Islâmico" (EI) reivindicou a autoria do ataque, segundo comunicado da agência Amaq, alinhada com os jihadistas. Segundo uma fonte de segurança da Amaq, cuja autenticidade não pôde ser confirmada, a organização terrorista afirmou que o autor do atentado em Melbourne é "um dos combatentes do EI".

O ataque ocorreu por volta de 16h20 (hora local) quando o detido saiu com uma faca de um veículo em chamas após chocá-lo contra a entrada de um shopping center na movimentada rua Bourke.

Em seguida, o agressor atacou vários pedestres, um dos quais morreu no local. Os dois sobreviventes estão hospitalizados, e nenhum deles se encontra em estado grave.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas se deslocando lentamente para a calçada, assim como as agressões de um homem alto vestido de calça branca e túnica preta enquanto a polícia tentava impedi-lo.

"Vi o carro em chamas. As pessoas corriam e gritavam", disse uma testemunha à emissora local Channel 9. Outra testemunha explicou à emissora ABC que saiu correndo do local onde trabalha depois de ouvir o que parecia ser um disparo e encontrou um dos feridos.

"Havia um homem mais velho na minha frente, literalmente aos meus pés. E havia muito sangue", explicou esta testemunha, que acrescentou que vários pedestres tentaram ajudar o ferido, mas que "não sabiam o que fazer porque evidentemente a situação era um caos".

As autoridades pediram aos residentes de Melbourne que evitassem ir ao centro da cidade, onde foram suspensos alguns serviços de bonde.

A rua Bourke foi palco em 20 de janeiro de 2017 de um atropelamento deliberado no qual seis pessoas morreram, entre elas um bebê e uma menina de dez anos, cometido por um homem de 28 anos de idade.

