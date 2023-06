Ataque a faca deixa crianças feridas na França

Ataque ocorreu em parque em Annecy. Quatro crianças de cerca de três anos e um adulto estão entre as vítimas. Agressor é detido pela polícia.

Um ataque a faca em Annecy, no sudeste da França, deixou nesta quinta-feira (08/06) ao menos quatro crianças feridas e um adulto. De acordo com a polícia, as crianças têm cerca de três anos e algumas estão em estado grave.

De acordo com a imprensa local, o autor do ataque seria um refugiado da Síria, sem antecedentes criminais. Uma fonte policial disse que o agressor nasceu em 1991. O jornal francês Le Monde disse que o agressor conseguiu o status de refugiado na Suécia e estava em situação regular no território francês.

"O agressor foi preso graças a uma intervenção muito rápido da polícia", afirmou o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin. Os motivos do ataque estão sendo investigados pela polícia.

"Ato de covardia"

"Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", afirmou o presidente da França, Emmanuel Macron, classificando ainda o ataque como "um ato de absoluta covardia".

O ataque ocorreu por volta das 7h45 (horário local) no parquinho de um parque de Annecy, uma cidade turística ao pé dos Alpes. Segundo uma testemunha, o agressor parecia ter cerca de 45 anos e não disse nada enquanto esfaqueava as crianças. Outra testemunha contou que uma das crianças feridas estava no carrinho de bebê.

"Ele pulou no parquinho, começou a gritar e depois foi em direção aos carrinhos, atingindo os pequenos várias vezes com uma faca", contou uma testemunha à emissora BFM TV.

"Mães estavam chorando, todo mundo estava correndo", disse outra testemunha. A emissora mostrou imagens de policiais detendo o suspeito no parque