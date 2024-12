Astronautas da Nasa completam 6 meses "presos" no espaço

Conhecidos em todo o mundo como os astronautas "encalhados" da Nasa, Butch Wilmore e Suni Williams completaram seis meses no espaço na quinta-feira (05/12), com mais dois meses pela frente. A dupla foi lançada em órbita em 5 de junho; os dois foram os primeiros a viajar na nova cápsula tripulada Starliner da Boeing, no que deveria ser um voo de teste de uma semana. Eles chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS) no dia seguinte, depois de superar uma série de falhas no propulsor e vazamentos de hélio.

Odisseia no Espaço

A Nasa considerou a cápsula muito arriscada para um voo de retorno, e é por isso que sua longa e difícil missão chegará ao fim só em fevereiro de 2025. Embora os funcionários da Nasa se recusem a chamá-los de "encalhados" ou "presos", os dois capitães aposentados da Marinha dão de ombros para a descrição de sua situação. Eles insistem que estão bem e que aceitam seu destino.

Wilmore e Williams posam com o restante da equipe da Estação Espacial Internacional logo após sua chegada Foto: NASA/AP/picture alliance

Wilmore encara a experiência como uma espécie de desvio de rota: "Estamos apenas em um caminho diferente". "Gosto de tudo o que se refere a estar aqui em cima", disse Williams aos alunos de uma escola primária que leva seu nome em Needham, Massachusetts, sua cidade natal, na quarta-feira. "Só o fato de viver no espaço é muito divertido."

Ambos astronautas já haviam morado na ISS antes, então rapidamente se tornaram membros plenos da tripulação, ajudando com experimentos científicos e tarefas como consertar um banheiro quebrado, aspirar dutos de ar e regar plantas. Williams assumiu o cargo de comandante da estação em setembro.

"A atitude ajuda muito", disse Wilmore em resposta a uma pergunta dos alunos da primeira série de Nashville em outubro. Ele é de Mount Juliet, Tennessee. "Não vejo essas situações da vida como deprimentes."

Condicionamento físico e mental

A Boeing levou sua cápsula Starliner para casa, vazia, em setembro. Agora a Nasa transferiu Wilmore e Williams para um voo da SpaceX, programado para retornar à Terra no final de fevereiro. Dois outros astronautas foram transferidos para o espaço, a fim de cumprir um cronograma de seis meses para as rotações da tripulação.

Como outras tripulações da estação, Wilmore e Williams treinaram para caminhadas espaciais e situações inesperadas que possam surgir. "Quando as tripulações sobem, elas sabem que podem ficar lá por até um ano", disse o administrador associado da Nasa, Jim Free. O astronauta da Nasa Frank Rubio descobriu isso da maneira mais difícil quando a Agência Espacial Russa teve que se apressar para conseguir uma cápsula substituta para ele e dois cosmonautas em 2023, estendendo sua missão de seis meses para pouco mais de um ano.

Fake news espaciais

A Boeing disse esta semana que a contribuição de Wilmore e Williams tem sido "inestimável" na investigação em andamento sobre o que deu errado na missão. A empresa disse em um comunicado que está se preparando para o próximo voo do Starliner, mas se recusou a comentar sobre quando ele ocorrerá.

A Nasa também elogiou muito a dupla. "Seja por sorte ou seleção, eles eram excelentes pessoas para essa missão", disse o diretor médico e de saúde da Nasa, Dr. JD Polk, em uma entrevista à agência de notícias Associated Press.

Os astronautas chegaram à Estação Espacial Internacional a bordo de uma cápsula da Boeing e, se tudo der certo, retornarão em uma cápsula da SpaceX Foto: Robert Markowitz/NASA/picture alliance

Além de tudo isso, Williams, 59 anos, teve que lidar com "rumores", como ela os chama, de uma grande perda de peso. Ela insiste que seu peso é o mesmo que tinha no dia do lançamento, o que Polk confirma. Durante a conversa com estudantes na quarta-feira, Williams disse que não tinha muito apetite quando chegou ao espaço. Mas agora ela tem "muita fome" e faz três refeições por dia, além de lanches enquanto faz as duas horas diárias obrigatórias de exercícios.

Williams, uma corredora de longa distância, usa a esteira da estação espacial para apoiar corridas em seu estado natal. Do espaço, ela competiu na Falmouth Road Race, que aconteceu em Cape Cod em agosto, correndo 11 quilômetros.

sf/bl (AP, DW)