Astro do basquete Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, de 41 anos, um dos maiores astros da história da NBA, morreu neste domingo (26/01) em um acidente de helicóptero na Califórnia, nos Estados Unidos. Outras quatro pessoas estavam na aeronave e não sobreviveram.

"É com grande tristeza que tomamos conhecimento da morte de Kobe Bryant e de outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero em Calabasas. A aeronave caiu em um campo afastado perto de Las Virgenes por volta das 10h da manhã. Ninguém em terra ficou ferido", informou a cidade de Calabasas através do Twitter.

Autoridades do condado de Los Angeles disseram que socorristas foram enviados ao local e apagaram as chamas no helicóptero, mas não encontraram sobreviventes.

Fotos publicadas pelo departamento de polícia local mostram um caminhão de bombeiros e, de longe, a fumaça emergindo da mata em um barranco.

Segundo a imprensa americana, Bryant, quando ainda jogava pelo Los Angeles Lakers, costumava viajar em um helicóptero Sikorsky S-76 para se locomover entre as cidades das partidas.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) identificou o helicóptero acidentado como sendo um Sikorsky S-76.

O órgão informou que vai investigar o ocorrido juntamente com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), organização que apura acidentes envolvendo meios de transporte. Segundo testemunhas, o motor da aeronave produziu um barulho estranho antes da queda.

Bryant é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Ganhou cinco títulos com o Los Angeles Lakers entre 2000 e 2010, recebeu 11 nomeações para a seleção da NBA e nove para a seleção de defesa, além de jogar 18 All-Star Games.

Ele se aposentou em 2016, e com isso os Lakers aposentaram também as duas camisas utilizadas por ele ao longo dos 20 anos no time, a 8 e a 24.

O atleta e sua mulher, Vanessa, tiveram quatro filhas: Gianna, Natalia, Bianca e Capri, que nasceu em junho de 2019. Nenhuma delas estava dentro do helicóptero no momento do acidente, segundo a imprensa americana.

