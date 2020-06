As principais notícias sobre a pandemia de covid-19 (11/06)

Resumo desta quinta-feira (11/06):

EUA superam 2 milhões de casos

Epidemia acelera na África

Rússia tem meio milhão de casos

Brasil tem mais de 40 mil mortos

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

18:10 - Justiça de Berlim veta quarentena para viajantes

Um tribunal da capital alemã decidiu que os viajantes chegados de fora da UE não precisam mais entrar automaticamente em quarentena ao chegar em Berlim, a menos que haja evidência de que a pessoa possa estar infectada com o novo coronavírus.

As atuais restrições pandêmicas do estado de Berlim estipulam que viajantes de fora da UE têm que passar por uma quarentena de duas semana após o desembarque em Berlim.

Mas o tribunal de Berlim disse nesta quinta-feira que tal regra geral é insustentável, embora as pessoas infectadas ou suspeitas de ter covid-19 possam ser colocadas em quarentena.

A corte deu ganho de causa a um alemão que entrou com processo contra a ordem de quarentena a que foi submetido após voltar para casa de uma viagem ao México. A decisão ainda é passível de recurso.

O ministro alemão do Exterior Heiko Maas confirmou nesta quinta-feira que a Alemanha está suspendendo seu alerta de viagem para 29 países europeus em 15 de junho.

Os avisos para Espanha e Noruega serão levantados mais tarde devido a restrições de entrada desses países, e viajar para a Suécia continua sendo desaconselhado devido à alta taxa de infecção no país.

Portão de Brandemburgo é uma das principais atrações turísticas de Berlim

14: 30 - Brasil tem mais de 40 mil mortos

O Brasil contabiliza 40.276 mortes por coronavírus confirmadas, aponta um levantamento feito por um consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. Foram registrados 787.489 casos confirmados.

O terceiro balanço do consórcio, divulgado às 20h da quarta-feira, foi atualizado com novos dados fornecidos por oito estados (CE, GO, MG, PE, RN, RR, SP e TO) e Distrito Federal.

A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

Sepulturas em cemitério de Manaus

13: 10 - UE quer reabrir fronteiras externas a partir de julho

Bruxelas propôs nesta quinta-feira que a União Europeia reabra suas fronteiras externas a partir de 1° de julho e as fronteiras internas já na próxima segunda-feira.

O braço executivo da UE, a Comissão Europeia, recomendou que em julho sejam abertas as fronteiras do bloco com países dos Bálcãs: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérbia.

Já a suspensão de restrições em relação a outros países deve ocorrer mais tarde e de forma gradual. Segundo a Comissão Europeia o relaxamento das restrições para regiões de fora da UE devem depender de dados como as taxas de infecção e a capacidade do país para lidar com a pandemia.

As restrições devem permanecer para áreas com dados mais preocupantes, como é o caso do Brasil, e poderão ser relaxadas para países "em situação similar ou melhor à da UE".

Leia a reportagem completa

10:15 - Brasil se aproxima de 40 mil mortos

O Brasil tem 39.803 mortes por coronavírus, segundo um boletim da manhã desta quinta-feira divulgado por um consórcio de veículos da imprensa brasileira a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 775.581 casos confirmados.

A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.

9:10 - Rússia já tem meio milhão de casos

A Rússia superou, nesta quinta-feira, a marca de 500 mil casos de covid-19, depois de registrar 8.779 novas infecções .

No último dia foram registrados 174 óbitos, elevando o número total de vítimas para 6.532 pessoas no país, segundo o governo.

Em Moscou, principal foco da pandemia no país, foram computados 1.436 novos casos e 53 mortes nas últimas 24 horas. No total, a capital russa acumula 201.221 casos de covid-19 e 3.138 mortes.

As autoridades em Moscou estão afrouxando a maioria das restrições de movimento na cidade, apesar do aumento constante no número de casos.

7:40 - Rastro do coronavírus na Ásia intriga cientistas

Os habitantes do extremo oriente, em países como Japão, Tailândia e Mongólia, parecem menos vulneráveis à covid-19 que europeus. Especialistas se debruçam em questões genéticas e de comportamento para tentar entender por quê.

A China relatou três mortes por milhão de habitantes, e o Japão sete. O Paquistão registrou seis, e Coreia do Sul e Indonésia, cinco. Taiwan, Vietnã, Camboja e Mongólia não têm registro de mortes. Como comparação: a Alemanha registrou 100 mortes por milhão de habitantes, os EUA quase 300, e Reino Unido, Itália e Espanha mais de 500.

Leia a reportagem completa.

06:20 – Vírus se alastra na África

A África tem hoje quase 210 mil casos de covid-19 e 5.678 mortos (148 a mais do que na quarta-feira), segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infectados passou, em um dia, de 203.880 para 209.438.

A região do continente mais afetada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.400 mortos em 59.903 casos.

O Egito é o país com mais mortos (1.342) em 38.284 infecções, seguido pela África do Sul, país com maior número de casos no continente: 55.421 infectados e 1.210 mortos.

05:30 – EUA superam 2 milhões de casos

Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de dois milhões de infectados pelo novo coronavírus, segundo contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins divulgada na noite desta quarta-feira (10/06). O país é, de longe, o com mais casos de covid-19 no mundo.

O país continua a contabilizar cerca de 20 mil novos casos diariamente. Desde que a pandemia começou, os EUA registraram cerca de 113 mil mortes. Cerca de 520 mil pessoas foram declaradas curadas.

Com meio milhão de testes realizados por dia, os EUA são neste momento o país com maior triagem per capita.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde (IHME) da Universidade de Washington calcula que, no início de agosto, os EUA possam registrar mais de 145 mil mortes.

A pandemia já provocou mais de 413 mil mortes e infectou quase 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência de notícias francesa AFP.

Resumo de quarta-feira (10/06):

Mundo tem 7,25 milhões de casos, 411 mil mortes e 3,38 milhões de recuperados

Brasil tem 772.416 casos confirmados, 39.680 mortes e 325.395 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Pedidos de asilo na UE caem 86% em meio à pandemia

Alemanha removerá controles de fronteira na próxima semana

Reino Unido supera 50 mil mortes por covid-19

