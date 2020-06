+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

A evolução da pandemia de coronavírus

Primeiro caso na África

O coronavírus chegou à África em meados de fevereiro. No dia 14, o Ministério da Saúde do Egito anunciou a primeira ocorrência de um paciente infectado por Sars-Cov-2 no país e também no continente africano. Dias mais tarde, em 25 de fevereiro, a Argélia confirmou seu primeiro caso, um italiano que chegou ao país no dia 17, sendo assim a segunda ocorrência na África. (14/02)