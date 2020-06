+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta sexta-feira (19/06):

Mundo tem mais de 8,5 milhões de casos, 454 mil mortes e 4,1 milhões de recuperados

Brasil tem 978.142 casos, 47.748 óbitos e 482.102 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Alemanha registra 770 novas infecções em 24 horas

Índia tem novo recorde de casos de covid-19

06:05 - Índia tem novo recorde de casos de covid-19

O número de infecções pelo novo coronavírus continuam aumentando acentuadamente na Índia. De quinta para sexta-feira, as autoridades registram um novo recorde de 13.586 novos casos de covid-19 e 336 mortes.

O país soma 380.532 infecções confirmadas, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, e é o quarto país do mundo com mais casos da doença, atrás dos EUA, do Brasil e da Rússia. Mais de 12,5 mil mortes em decorrência da covid-19 já foram confirmadas no país.

Apesar de as infecções seguirem aumentando, o governo vem afrouxando restrições que haviam sido impostas para conter o avanço da doença, com a intenção de movimentar a economia.

05:50 - Alemanha registra 770 novas infecções em 24 horas

Um total de 770 novos casos de covid-19 foram confirmados em 24 horas na Alemanha, informou nesta sexta-feira o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças no país. Na véspera, haviam sido registradas 580 novas infecções pelo coronavírus, e na quarta-feira, 345. Com o novo salto, o total de casos da doença contabilizado no país desde o início da pandemia chegou a 188.534.

Segundo o RKI, 8.872 pessoas infectadas pelo vírus morreram no país, 16 nas últimas 24 horas. O número de recuperados da covid-19 aumentou em cerca de 400, chegando a 174.400.

Resumo desta quinta-feira (18/06):

Número de infecções volta a subir na Alemanha

Cidade alemã põe 700 pessoas em quarentena após surto

Forças antidemocráticas estão à espreita na pandemia, alerta Merkel

Nova Zelândia confirma terceiro novo caso de covid-19

Otan anuncia plano de operação para o caso de segunda onda

