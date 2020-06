+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quinta-feira (18/06):

Mundo tem mais de 8,3 milhões de casos, 449 mil mortes e 4 milhões de recuperados

Brasil tem 955.377 casos, 46.510 óbitos e 463.474 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Número de infecções volta a subir na Alemanha

Nova Zelândia confirma terceiro novo caso de covid-19

06:50 - Nova Zelândia confirma terceiro novo caso de covid-19

A Nova Zelândia confirmou nesta quinta-feira seu terceiro novo caso da doença causada pelo novo coronavírus nesta semana. Na terça-feira, o governo do país havia anunciado duas novas infecções importadas do Reino Unido, que interromperam um período de 24 dias sem novos casos em solo neozelandês.

Após duas mulheres na faixa dos 30 e 40 anos de idade vindas do Reino Unido serem diagnosticadas com o vírus, um homem na faixa dos 60 anos que chegou no dia 11 de junho à Nova Zelândia, num voo proveniente de Lahore, no Paquistão, com escalas em Doha e Melbourne, também testou positivo.

Na terça-feira, as autoridades neozelandesas anunciaram que as duas mulheres chegadas do Reino Unido no dia 7 de junho deixaram prematuramente a quarentena num hotel em Auckland sem serem testadas, apesar de apresentarem sintomas ligeiros de covid-19.

As mulheres são cidadãs neozelandesas e viajaram do Reino Unido ao seu país de origem para visitar um parente em estado terminal. Por isso puderam deixar mais cedo a quarentena obrigatória de 14 dias. Elas então viajaram de carro de Auckland para Wellington, onde testaram positivo, e estão agora confinadas na casa de parentes.

A primeira-ministra Jacinda Ardern considerou "totalmente absurdo" e uma "falha inaceitável" que as duas não tivessem sido testadas antes e afirmou que os controles fronteiriços precisam ser reforçados para garantir que a situação não se repita. "Isso nunca deveria ter acontecido e não pode se repetir." A premiê encarregou o Exército pela vigilância nas fronteiras para ajudar no controle de casos importados para o país.

As fronteiras do país estão fechadas exceto para cidadãos do país com autorizações especiais para retornar. Todos os que chegam têm que ficar em quarentena.

06:25 - Número de infecções volta a subir na Alemanha

Nas últimas 24 horas, 580 novos casos de covid-19 foram confirmados na Alemanha, segundo informou nesta quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças no país. Na véspera, haviam sido registradas 345 novas infecções pelo coronavírus. Com o novo salto, o total de casos da doença chegou a 187.764 na Alemanha.

Segundo o RKI, 8.856 pessoas infectadas pelo vírus morreram no país, 26 nas últimas 24 horas. O número de recuperados da covid-19 aumentou em 400, chegando a 174.100. Atualmente, 4.846 pessoas estão infectadas na Alemanha.

Resumo desta quarta-feira (17/06):

Brasil caminha para estabilização e precisa redobrar cautela, diz OMS

Alemanha mantém medidas de distanciamento para evitar segunda onda

Centenas de novos casos em frigorífico alemão

Empresa alemã testará vacina contra coronavírus em pessoas

OMS saúda resultados da dexametasona e interrompe testes com hidroxicloroquina

Nova Zelândia encarrega Exército de controlar fronteiras após casos importados

