++ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus ++

Resumo desta quarta-feira (17/06):

Mundo tem mais de 8,1 milhões de casos confirmados, 443 mil mortes e mais de 3,97 milhões de recuperados

Brasil tem 923.189 casos confirmados, 45.241 óbitos e 490.005 recuperados, segundo Ministério da Saúde

400 novos casos em frigorífico alemão

Empresa alemã testará vacina contra coronavírus em pessoas

OMS saúda resultados de tratamento com dexametasona

Nova Zelândia encarrega Exército de controlar fronteiras após casos de covid-19 importados

09:35 - Empresa alemã testará vacina contra coronavírus em pessoas

As autoridades alemãs deram nesta quarta-feira (17/06) seu aval para que a empresa CureVac inicie testes em seres humanos de sua potencial vacina contra o novo coronavírus.

A autoridade federal responsável por regular vacinas e medicamentos, o Instituto Paul Ehrlich, autorizou testes com o medicamento em voluntários saudáveis. Isso significa que, na avaliação das autoridades alemãs, os testes realizados em animais foram tão bem-sucedidos que a fase um de testes clínicos se justifica. Segundo o Instituto Paul Ehrlich, esta é a 11ª autorização do gênero no mundo.

Os primeiros testes em seres humanos deverão começar ainda neste mês de junho, e os primeiros resultados deverão estar prontos no segundo semestre de 2020. Se tudo correr bem, a vacina poderá estar pronta no início de 2021.

Se as fases um e dois dos testes, nas quais basta um número reduzido de voluntários, forem bem-sucedidas, a CureVac passará para a fase três, com milhares de voluntários. Essa fase é atualmente muito difícil de ser executada na Alemanha por causa do baixo número de novas infecções. Por isso, a CureVac comunicou já estar em contato com centros de pesquisa na África e no Brasil.

08:56 - 400 novos casos em frigorífico alemão

Centenas de trabalhadores do frigorífico Tönnies, na cidade alemã de Rheda-Wiedenbrück, testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da semana, noticiaram os jornais locais Westfalen-Blatt e Neue Westfälische.

Há mais de 400 novos casos na empresa, e as pessoas infectadas trabalham no abate de porcos, afirmaram os jornais. Os resultados de outros 500 testes ainda não estão prontos.

Os casos de coronavírus em frigoríficos alemães geraram um debate sobre as condições de trabalho nesses locais e também sobre a qualidade da carne produzida. O governo alemão quer impor regras mais rígidas ao setor. Os sindicatos criticaram a terceirização do abate pelos frigoríficos.

O distrito de Gütersloh, do qual Rheda-Wiedenbrück faz parte, fechou todas as suas escolas e creches para evitar que o surto se espalhe.

07:20 - Nova Zelândia encarrega Exército de controlar fronteiras após casos de covid-19 importados

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, encarregou nesta quarta-feira (17/06) o Exército pela vigilância nas fronteiras, depois de terem sido detectados novos casos de covid-19 no arquipélago.

"Creio que precisamos do rigor, da confiança e da disciplina que o Exército pode fornecer", declarou, um dia depois de terem sido identificados dois casos da doença causada pelo novo coronavírus, após 24 dias sem novas infecções.

Na terça-feira, as autoridades neozelandesas anunciaram que duas mulheres chegadas do Reino Unido no dia 7 de junho deixaram prematuramente a quarentena num hotel em Auckland sem serem testadas, apesar de apresentarem sintomas ligeiros de covid-19.

As duas já foram localizadas e diagnosticadas como portadoras do novo coronavírus Sars-Cov-2, responsável pela doença.

Ardern considerou "totalmente absurdo" e uma "falha inaceitável" que as duas não tivessem sido testadas antes e afirmou que os controles fronteiriços precisam ser reforçados para garantir que a situação não se repita. "Isso nunca deveria ter acontecido e não pode se repetir."

06:12 - OMS saúda resultados de tratamento com dexametasona

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que a utilização do esteroide dexametasona, que reduziu significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus,é um avanço científico na luta contra a pandemia de covid-19.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que se trata do primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com o uso de respiradores.

"São boas notícias e congratulo o governo britânico, a Universidade de Oxford e os muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para esse avanço científico capaz de salvar vidas", acrescentou.

