+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta terça-feira (16/06):

Mundo tem mais de 8 milhões de casos de covid-19 confirmados, 437 mil mortes e mais de 3,8 milhões de recuperados

Brasil registra 88.271 casos confirmados, 43.959 óbitos e 412.252 recuperados, segundo o Ministério da Saúde

Nova Zelândia volta a registrar casos de covid-19 após 24 dias sem infecções

06:50 - Nova Zelândia volta a registrar casos de covid-19 após 24 dias sem infecções

O governo da Nova Zelândia afirmou nesta terça-feira que registrou dois novos casos de covid-19, ambos relacionados a viagens recentes provenientes do Reino Unido, encerrando um período de 24 dias sem novas infecções pelo coronavírus no país.

Na semana passada, o país removeu todas as restrições sociais e econômicas que haviam sido impostas para conter o avanço da pandemia, com exceção do controle de fronteiras, declarando não ter mais nenhum caso ativo de covid-19. O país foi um dos primeiros no mundo a retornar à normalidade pré-pandemia.

A primeira-ministra Jacinda Ardern havia alertado que novos casos poderiam aparecer à medida que cidadãos da Nova Zelândia retornassem do exterior, e algumas pessoas tivessem permissão de entrar no país sob condições especiais.

As duas pessoas infectadas são mulheres na faixa dos 30 e dos 40 anos de idade que chegaram à Nova Zelândia em 7 de junho, vindas do Reino Unido, e tendo passado por Doha. Elas ficaram inicialmente isoladas em Auckland e receberam permissão especial para visitar um parente à beira da morte em Wellington, tendo retornado depois para o isolamento.

Com os novos casos, o total de infecções confirmadas no país de 5 milhões de habitantes chegou a 1.506. Foram registradas 22 mortes em decorrência da covid-19.

06:15 - Número de casos de covid-19 passa de 8 milhões no mundo

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o número de casos confirmadas da doença causada pelo novo coronavírus superou a marca de 8 milhões. Os EUA são o país mais atingido pela pandemia, com mais de 2,1 milhões de infecções e 116 mil mortes confirmadas, seguidos pelo Brasil, com 888.271 casos e 43.959 óbitos.

O terceiro país mais atingido pela covid-19 no mundo é a Rússia, onde mais de 544 mil pessoas testaram positivo. O número de mortes confirmado no país, no entanto, é relativamente baixo (7.274), levando críticos a questionarem os dados oficiais.

A Índia é o quarto país com mais casos no mundo, cerca de 343 mil, tendo registrado 9.900 mortes. A seguir, vem o Reino Unido, com mais de 298 mil infecções confirmadas e 41 mil mortes - o país europeu é o terceiro do mundo em número de mortes.

Resumo dos principais acontecimentos desta segunda-feira (15/06):

Com cautela, Europa reabre fronteiras

EUA revogam autorização para uso de hidroxicloroquina contra covid-19

Brasil amplia orientações de uso da cloroquina

China tenta conter novo surto em Pequim

Oscar 2021 é adiado para abril

