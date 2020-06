+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (15/06):

Com cautela, Europa reabre fronteiras

China tenta contar novo surto em Pequim.

Brasil tem 867.624 casos confirmados, 43.332. mortes.

7h17 - Pequim tenta conter novo surto

Um novo surto de covid-19 em Pequim nos últimos dias levou ao fechamento de vários bairros da cidade, com a realização de milhares de testes na população e a imposição de controles de segurança e o fechamento de escolas nesta segunda-feira (15/06). Foram detectados 79 novos casos da doença, todos associados a mercados de alimentos na capital chinesa.

Depois de dois meses sem o registro de novas infecções no país onde surgiu a pandemia de covid-19 em dezembro do ano passado, a doença era considerada como amplamente controlada até a detecção dos novos casos em Pequim na semana passada.

Nesta segunda-feira, as autoridades registraram 40 novos casos em todo o país, 36 deles na capital. O ressurgimento do coronavírus gerou uma nova onda de incertezas sobre a cidade que abriga as sedes de várias corporações de grande porte, enquanto o país ainda tenta superar os efeitos da crise gerada pela doença.

O núcleo de contaminação surgido no mercado de Xinfadi, no sul da cidade, alimentou temores de uma segunda onda da doença. "O risco de uma disseminação epidêmica é bastante alto", afirmou um porta-voz do governo local ao justificar as medidas para conter o vírus.

No mercado de Xinfadi circulam diariamente toneladas de vegetais, frutas e carnes. O local é composto por um complexo de armazéns e centros de vendas que se espalham por uma área equivalente a 160 campos de futebol, e é 20 vezes maior do que o mercado de Wuhan, identificado como ponto de origem do primeiro surto da doença.

O coronavírus também foi detectado no mercado Yuquandong, no distrito de Haidian, no noroeste da capital, onde ao menos uma pessoa infectada teria conexão com o mercado de Xinfadi. O local também foi interditado, assim com as escolas próximas. Os moradores de dez conjuntos habitacionais na região foram proibidos de deixarem suas casas.

05:56 - Em meio a incertezas, Europa reabre fronteiras

As fronteiras da União Europeia foram reabertas nesta segunda-feira (15/06), após três meses de fechamentos forçados pela pandemia de covid-19, iniciados no mês de março. Algumas restrições, porém, ainda permanecem no bloco, que seguirá fechado para visitantes de países onde o vírus está fora de controle, como Brasil e Estados Unidos.

Os controles de fronteira foram removidos pela maior parte dos países, puxados por Alemanha, Bélgica e França. A Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus no continente, já havia tomado essa decisão há duas semanas.

A abertura foi adotada pelos Estados-membros da União Europeia (UE) e os países que integram o espaço Schengen, a zona de livre-movimentação, mas não estão no bloco, como Islândia e Suíça.

"É o momento de virarmos a página do primeiro capítulo da crise e redescobrir nosso gosto pela liberdade", disse o presidente francês, Emmanuel Macron. "Isso não significa que o vírus desapareceu e que podemos baixar totalmente a guarda. O verão de 2020 será um verão como nenhum outro."

Na Europa, ainda prevalece a cautela, após as 182 mil mortes ocorridas em razão da pandemia. O continente registrou mais de 2 milhões das quase 8 milhões de infecções em todo o globo, seguindo dados da Universidade Johns Hopkins.

Entretanto, a necessidade de reavivar o setor do turismo é algo urgente para muitos países, como Espanha e Grécia, enquanto se multiplicam os graves efeitos econômicos da pandemia.

"Temos a pandemia sob controle, mas a abertura de nossas fronteiras é um momento crítico", alertou neste domingo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que adiou a abertura de seu país para o dia 21 de junho. "A ameaça ainda é real. O vírus ainda está à solta", afirmou.

