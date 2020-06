+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

Resumo desta sexta-feira (12/06):

• Pandemia derruba economia britânica

• Empresas aéreas processam governo do Reino Unido

• Brasil tem mais de 40 mil mortos

7:00 - Trump ignora pandemia e retoma campanha eleitoral

As pessoas que comparecerem aos próximos eventos de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre à reeleição, devem assinar um termo de isenção de responsabilidade, através do qual se comprometem a não entrarem na Justiça contra os organizadores caso sejam contaminados pelo novo coronavírus durante os comícios.

A informação apareceu nesta quinta-feira (11/06) no portal de internet da campanha de Trump. Na última quarta-feira, o presidente anunciou que iria retomar os eventos de campanha em quatro estados do país – Oklahoma, Florida, Arizona e Carolina do Norte – após meses de uma paralisação forçada pela pandemia de covid-19, que ainda continua a avançar no país.

A doença já matou mais de 113 mil pessoas nos EUA, que acumulam mais de 2 milhões de casos desde o início da pandemia. Após o relaxamento das medidas de prevenção em alguns estados, as infecções voltaram a aumentar na Flórida, Arizona e na Carolina do Norte, onde o presidente americano fará um de seus eventos de campanha. O primeiro comício de Trump após a paralisação será em Tulsa, no Oklahoma, no dia 19 de junho.

"Ao clicar no registro abaixo, você reconhece que o risco inerente de exposição à covid-19 existe em qualquer lugar público onde pessoas estejam presentes", afirma o portal da campanha republicana.

"Ao comparecer ao comício, você e seus convidados assumem voluntariamente todos os riscos de exposição à covid-19 e aceitam isentar a campanha de Trump, ou qualquer um de seus afiliados, empresas contratadas ou funcionários, de qualquer responsabilidade", diz o termo de isenção.

O portal não recomenda nenhuma medida para controlar a disseminação do vírus, como o uso de máscara por parte dos participantes.

6:30 - Companhias aéreas processam governo britânico

As companhias aéreas British Airways, EasyJet e Ryanair lançaram uma ação legal contra o governo britânico para eliminar a quarentena imposta aos viajantes que chegam ao Reino Unido.

Em comunicado conjunto, as empresas declararam que a quarentena em vigor desde segunda-feira "terá um efeito devastador no turismo e na economia do Reino Unido e destruirá milhares de empregos"

O Reino Unido decretou uma quarentena obrigatória de 14 dias, a ser reavaliada a cada três semanas, para todas as chegadas por terra, mar e ar, independentemente de os viajantes residirem ou não no Reino Unido.

As companhias aéreas pediram que o assunto fosse levado à Justiça o mais depressa possível.

Segundo as empresas, a quarentena é restritiva demais e não se baseia em nenhuma consulta ou evidência científica.

O governo britânico argumentou que poderia estabelecer pontes aéreas para certos países, a fim de não comprometer o renascimento do turismo há muito aguardado pelo setor aéreo.

Mas as três empresas questionam esse dispositivo e pedem ao governo que restabeleça a quarentena introduzida em 10 de março, para que seja válida apenas para viajantes de países de alto risco. Uma medida similar foi anunciada na quinta-feira pela União Europeia.



6:15 - Pandemia derruba economia britânica

O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira (12/06) a maior queda mensal de seu PIB da história: 20,4% em abril, na comparação com o mês anterior.

A queda é um efeito direto da pandemia de coronavírus, que paralisou a economia britânica. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o recuo chega a 24,5%, também um recorde.

O Reino Unido decretou confinamento obrigatório em 23 de março, e a medida só foi relaxada em maio. Abril foi, portanto, provavelmente o mês mais afetado pela pandemia.

O país era, até o início desta sexta, o segundo em número de mortes por coronavírus – no total, foram mais de 41.300 óbitos.

Para muitos, o confinamento obrigatório foi decretado tardiamente. Segundo admitiu nesta semana Chris Whitty, assessor do governo britânico para questões de saúde, um “lockdown” apenas uma semana mais cedo poderia ter salvado 20 mil vidas.

Resumo desta quinta-feira (11/06):

• EUA superam 2 milhões de casos

• Epidemia acelera na África

• Rússia tem meio milhão de casos

• Brasil tem mais de 40 mil mortos

