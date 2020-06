+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta quarta-feira (10/06):

Mundo tem 7,25 milhões de casos, 411 mil mortes e 3,38 milhões de recuperados

Brasil tem 739.503 casos confirmados, 38.406 mortes e 396.737 recuperados, segundo dados da Universidade Johns Hopkins

Alemanha removerá controles de fronteira na próxima semana

Reino Unido supera 50 mil mortes por covid-19

07:33 - Alemanha removerá controles de fronteira na próxima semana

O governo alemão removerá todos os controles de fronteira impostos para conter a disseminação do novo coronavírus no mais tardar a partir da próxima terça-feira, afirmou o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer.

Em razão da pandemia, a Alemanha impôs controles temporários nas fronteiras do país com Áustria, Suíça, Luxemburgo, França e Dinamarca. Eles já haviam sido reduzidos nas últimas semanas. Já na próxima segunda-feira, as verificações de fronteira serão "gradualmente suspensas", disse o ministro.

Seehofer disse também esperar que todas as restrições entre os países da União Europeia (UE) sejam removidas até o fim de junho, o que significaria a restauração da plena liberdade de movimento entre os estados-membros. Caso a situação volte a se agravar em um dos países, as medidas deverão ser reavaliadas.

05:29 - Reino Unido supera 50 mil mortes por covid-19, entre suspeitas e confirmadas

O número de mortes por covid-19, tanto suspeitas como confirmadas, no Reino Unido ultrapassou a marca de 50 mil, afirmou o governo britânico nesta quarta-feira.

O secretário de Comércio, Alok Sharma, disse que o total de óbitos chegou a 50.107, segundo dados do Departamento Nacional de Estatísticas (ONS). O órgão avaliou todas as mortes em que o coronavírus foi mencionado com causa ou como suspeita de causa até o dia 29 de maio.

Oficialmente, o governo contabiliza apenas os óbitos das pessoas diagnosticadas com covid-19. Estas somavam até esta terça-feira 40.883, após um aumento de 286 na segunda-feira.

Contudo, nas duas contagens, o número de mortos é o mais alto da Europa e o segundo maior em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Os dados da ONS demonstram ainda que as mortes na Inglaterra e no País de Gales excedem a média dos últimos cinco anos em 57.961 no período de dez semanas contadas desde o início da epidemia, no mês de março.

Apesar dos números, Sharma observou que as taxas de infecção e de óbito estão em queda e sinalizou que o relaxamento do lockdown no país, iniciado em março, poderá ser ampliado. O secretário sinalizou que todas as lojas consideradas não essenciais no país poderão ser reabertas a partir de 15 de junho, desde que sejam observadas as diretrizes de saúde e de segurança.

"Este será o último passo da retomada cautelosa de nossa economia", afirmou. As regras de distanciamento social de 2 metros em vigor no país devem permanecer mesmo após a reabertura das lojas. O secretário descartou que os bares e restaurantes possam voltar a funcionar antes da data prevista de 4 de julho.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deverá anunciar nesta quarta-feira a reabertura de zoológicos e parques de animais.

Resumo desta terça-feira (09/06):

Mundo tem 7,1 milhões de casos, 407 mil mortes e 3,3 milhões de recuperados

Brasil tem 739.503 casos confirmados, 38.406 mortes e 311.064 recuperados, segundo dados do Ministério da Saúde

Moscou relaxa medidas de lockdown em meio a críticas

Cidade na Itália tem mais da metade da população com anticorpos contra covid-19

Alemanha amplia testagem, também para pessoas assintomáticas

