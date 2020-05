As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus

Resumo desta quarta-feira (20/05):

Mundo tem mais de 4,9 milhões de casos, 323 mil mortes e 1,69 milhão de recuperados

Brasil registra 271.885 infecções, 17.983 óbitos e 106.794 recuperados

Pandemia leva a queda brusca nas emissões mundiais de CO2

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

5:43 - Pandemia leva a queda brusca nas emissões mundiais de CO2

As emissões mundiais de CO2 a partir de combustíveis fósseis deverão cair cerca de 7% em 2020 por causa da pandemia de coronavírus, mas mesmo essa forte queda – a maior desde a Segunda Guerra Mundial – terá pouco efeito sobre o aquecimento global, afirmaram cientistas nesta terça-feira (19/05).

No início de abril, as emissões mundiais haviam caído 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior, afirma um estudo publicado no boletim científico Nature Climate Change.

Quatro regiões – China, Estados Unidos, União Europeia e Índia – responderam por dois terços do recuo nos primeiros quatro meses de 2020, o equivalente a pouco mais de 1 bilhão de toneladas de CO2.

"Os confinamentos levaram a uma mudança drástica no uso de energia e nas emissões de CO2", disse a pesquisadora responsável pelo estudo, Corinne Le Quéré, da Universidade de East Anglia. "Mas essas quedas extremas deverão ser temporárias, pois não refletem mudanças estruturais nos sistemas econômico, de transportes ou de energia."

Se a economia mundial retornar aos níveis pré-pandemia em meados de junho – o que é improvável – as emissões de CO2 em 2020 deverão cair apenas 4%, calculou a equipe de Le Quéré. Se as restrições em vigor em vários países continuarem até o fim do ano, o declínio será de cerca de 7%.

Le Quéré acrescentou que tornar as mudanças mais duradouras depende de "iniciativas de estímulo econômico que ajudem a cumprir as metas climáticas, especialmente no que toca à mobilidade, que foi responsável por metade da redução das emissões durante o confinamento".

A queda verificada durante a pandemia "terá pouca influência na contínuo acúmulo de CO2 na atmosfera", afirmou o cientista Richard Betts, chefe de pesquisas sobre impacto climático no Centro Hadley de Mudanças Climáticas do Met Office, no Reino Unido.

Para evitar que a temperatura média do planeta suba mais de 1,5º C até 2100, como pretende o Acordo de Paris, seria necessário que as emissões caíssem 7,6% todos os anos, ao longo da atual década.

Resumo desta terça-feira (19/05):

Brasil ultrapassa marca de mil mortes por covid-19 em 24 horas

Diretor da Anvisa testa positivo para covid-19

Trump ameaça tirar EUA da OMS

Trump avalia proibir voos do Brasil aos EUA

Economia alemã deve recuar ao menos 10% em 2020, prevê Câmara de Comércio

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter