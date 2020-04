As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (23/04)

Resumo desta quinta-feira (23/04):

Mundo tem mais de 2,6 milhões de casos, mais de 185 mil mortes e mais de 723 mil recuperados

Brasil soma 49.492 infecções e 3.313 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA têm 26,5 milhões de desempregados desde 21 de março

Merkel pede disciplina aos alemães e diz que pandemia ainda está no início

Estados brasileiros começam a flexibilizar medidas de isolamento

Metade das mortes na Europa ocorreu em casas de repouso, diz OMS

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

20:35 – Congresso dos EUA aprova pacote de 484 bilhões de dólares

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um pacote de 484 bilhões de dólares para amenizar os impactos econômicos da crise causada pela pandemia de covid-19. Entre as medidas, estão o empréstimo de recursos para empresas de pequeno e médio porte, voltado ao pagamento de funcionários, e o repasse de verbas a hospitais para aumentarem a capacidade de testes para o novo coronavírus.

20:10 – Bens e dinheiro apreendidos na Argentina serão usados no combate à covid-19

Um tribunal da província do Chaco, no norte da Argentina, determinou que sejam usados no combate à covid-19 os bens e dinheiro apreendidos durante as investigações do caso que resultou na prisão de um advogado acusado de liderar um esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico.

De acordo com informações obtidas pela agência de notícias Efe junto a fontes ligadas à corte, serão disponibilizados 70 imóveis, 26 veículos e 11 milhões de pesos (902,8 mil reais) que foram apreendidos.

Segundo o representante do Ministério Público local, os imóveis e automóveis passam para a Agência de Administração de Bens de Estado, para serem leiloados. Caso não haja comprador, as autoridades poderão utilizá-los.

"Não se dá a propriedade dos imóveis ao Ministério da Saúde, mas sim autorizar o uso relacionado à emergência. Uma vez que passe a pandemia, os bens imóveis voltam outra vez para o Estado, que os venderá", explicou o promotor.

Já os 11 milhões de pesos serão repassados para o hospital mais importante da província do Chaco.

19:52 – Turquia registra mais de 100 mil casos do novo coronavírus

A Turquia registrou 3.116 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a 101.790 infectados, informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde turco. Do número total de pessoas infectadas, 2.491 morreram, 115 nas últimas 24 horas, e 18.491 se recuperaram, enquanto 1.816 estão hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Destes, 982 são intubados.

Até o momento, foram realizados 991.906 testes de coronavírus no país com mais de 83 milhões de habitantes. O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, garantiu que há uma tendência decrescente no número de pacientes hospitalizados.

19:35 – Casos no Equador duplicam após resultados de testes atrasados

O Equador dobrou seu número oficial de infecções nesta quinta-feira para 22.160, depois de obter os resultados de milhares de testes atrasados para o novo coronavírus, informou o ministro da Saúde, Juan Carlos Zevallos.

Com esse novo número, o Equador, um dos países mais afetados pela pandemia, ocupa o segundo lugar em infecções na América do Sul, atrás somente do Brasil, com mais de 49 mil casos, e ultrapassando Peru e Chile, que estavam à frente em termos de infecções, mas não em mortes.

De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde Pública, por província, a de Guayas, cuja capital é Guayaquil, continua reunindo a maioria dos casos, seguida por Pichincha, com Quito como chefe, e Azuay, da qual Cuenca é sua capital.

Embora o governo tenha enfatizado que as orientações para a população continuem sendo ficar em casa, nas próximas semanas será considerada a reabertura de alguns setores.

19:00 – República Tcheca permitirá viagens ao exterior

A República Tcheca anunciou nesta quinta-feira que permitirá que seus cidadãos viajem para o exterior. Segundo o ministro de Saúde tcheco, Adam Vojtech, a decisão foi tomada após a melhora do surto do novo coronavírus.

"É possível viajar para o exterior, mesmo de férias. Mas na volta é preciso ser covid-19 negativo, provando a não infecção com um teste ou ficando por duas semanas em quarentena", afirmou Vojtech.

18:20 – Rostock é primeira cidade da Alemanha a anunciar estar livre do coronavírus

O prefeito de Rostock, Claus Ruhe Madsen, anunciou nesta quinta-feira que a cidade, de 209 mil habitantes, é a primeira da Alemanha livre do novo coronavírus, depois de o último infectado encerrar o período de quarentena.

"Isso confirma que as medidas adotadas foram um sucesso total. Graças a uma rápida tomada de decisões e uma atuação decidida, pode-se evitar a propagação do vírus", disse o líder local, por meio de comunicado.

Entre as determinações impostas no início da crise, está o imediato cancelamento de shows, eventos e atividades que atraiam grande concentração de pessoas, fechamento de creches e escolas, redução do serviço público. Além disso, foi criado um gabinete de crise e houve aumento de recursos ao hospital.

"Hoje, temos um motivo real para comemorar", disse Madsen, que, ao mesmo tempo, pediu que a população siga disciplinada para que seja possível relaxar as regras de combate à covid-19.

O próprio prefeito admitiu ser provável que haja um novo surto na cidade, o que obrigará o ajuste de medidas para evitar contágios e mortes.

Rostock tem 209 mil habitantes

No estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde fica Rostock, foram registrados apenas 651 casos de Covid-19 e 15 mortes, número proporcionalmente menor ao da Alemanha, que tem 148.046 casos, e 5.094 óbitos.

17:43 – Brasil registra mais de 400 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 407 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de 3.313 óbitos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Esse foi o maior número de mortes diário desde o início da pandemia no país e representa um aumento de 14% em relação ao dia anterior.

De acordo com o ministério, foram contabilizados ainda 3.735 novos casos do coronavírus, com o número total chegando a 49.492. São Paulo é o estado mais afetado pela epidemia, com 16.740 casos e 1.345 mortes.

17:30 – Líderes europeus concordam com criação de fundo para recuperação da economia

Reunidos por videoconferência, os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) concordaram com a criação de um fundo de emergência para ajudar na recuperação da economia do bloco, atingida pela crise provocada pela pandemia de covid-19. A Comissão Europeia foi encarregada de formular uma proposta para tal.

"Esse fundo deve ser de magnitude suficiente para enfrentar a extensão da crise e orientado para os setores e partes geográficas da Europa mais afetados. Encarregamos a Comissão de analisar as necessidades exatas e de apresentar com caráter de urgência uma proposta ao desafio que enfrentamos", anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Os líderes também endossaram um acordo anterior, negociado entre os ministros europeus das Finanças, sobre um pacote de 540 bilhões de euros para apoiar países, empresas e trabalhadores durante a pandemia de coronavírus.

O pacote de medidas adotadas consiste em três pilares: uma linha de crédito do Mecanismo de Estabilidade Europeu, o fundo de resgate da zona do euro, com 240 bilhões de euros em empréstimos; um fundo de garantia do Banco Europeu de Investimento com até 200 bilhões de euros em créditos para empresas; e um fundo temporário com 100 bilhões de euros para ajudar no pagamento de salários de trabalhadores e evitar demissões.

Após a reunião, que durou cerca de quatro horas, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que "grandes progressos" foram feitos. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que as diferenças ainda não foram resolvidas.

Cúpula europeia por videoconferência durou cerca de quatro horas

16:50 - Como não levar o coronavírus para dentro de casa

A Organização Mundial da Saúde pede que população fique em casa. Mas saídas para o supermercado e a farmácia, ou por qualquer outro motivo essencial, podem ser inevitáveis. Confira dicas sobre o que fazer ao retornar para casa.

16:30 - Estudo sugere que nicotina pode evitar contágio do novo coronavírus

Um estudo realizado na França sugere que a nicotina poderia ajudar a proteger contra uma infecção pelo novo coronavírus. A pesquisa analisou dados de 343 pacientes com a covid-19 e de 139 infectados que apresentaram sintomas leves e descobriu que apenas 5% deles eram fumantes. A taxa é bem menor do que a proporção de fumantes no país, que fica em torno de 35%.

De acordo com o coautor do estudo Jean-Pierre Changeux, uma teoria sugere que a nicotina adere a receptores celulares, impedindo assim a entrada do vírus nas células.

Apesar desta suspeita, Jerome Salomon, um alto funcionário de saúde da França, alertou para os efeitos nocivos da nicotina, que causa cerca de 75 mil mortes no país europeu por ano. Em comparação, a covid-19 deixou até agora 21 mil mortos na França.

15:00 - CFM não recomenda, mas autoriza hidroxicloroquina para covid-19

Após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, o Conselho Federal de Medicina (CFM) afirmou não haver comprovação da eficácia do uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19, mas liberou os médicos para receitarem a substância em três situações específicas.

O anúncio foi feito pelo presidente do CFM, Mauro Luiz Britto Ribeiro, após o encontro, do qual também participou o ministro da Saúde, Nelson Teich. Ribeiro entregou às autoridades um parecer do CFM sobre a administração do medicamento em pessoas com covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, ressaltando que o CFM não recomenda o medicamento para o tratamento da doença.

"O Conselho Federal de Medicina não recomenda o uso da hidroxicloroquina. O que estamos fazendo é dar ao médico brasileiro o direito de, junto com seu paciente, em decisão compartilhada com seu paciente, utilizar essa droga. Uma autorização. Não é recomendação", disse Ribeiro.

Leia a notícia completa

14:30 – Pandemia pode derrubar pela metade venda de vinho na Europa

O fechamento de bares e restaurantes para conter o avanço da pandemia de covid-19 derrubou o comércio de vinho global e pode reduzir pela metade as vendas na Europa, afirmou nesta quinta-feira a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

"Na Europa, a interrupção deste importante canal de distribuição pode trazer uma redução de 35% em volume e de quase 50% nas vendas", disse o diretor geral da OIV, Pau Roca, que comparou a queda com a observada no final da Segunda Guerra Mundial.

Antes da pandemia, o setor vivia tempos áureos, com o lucro global batendo recorde no ano passado. Embora seja provável que as vendas voltem a crescer depois do fim das medidas de restrição aplicadas por vários países, a crise pode trazer mudanças irreversíveis ao setor. Produtores de países do Mediterrâneo devem ser os mais afetados.

13:50 - China doará mais 30 milhões de dólares à OMS para ajudar no combate à pandemia

A China anunciou um repasse adicional de 30 milhões de dólares à Organização Mundial de Saúde (OMS) para ajudar no combate à pandemia de covid-19, além da contribuição de 20 milhões de dólares já prometida anteriormente. O anúncio do Ministério do Exterior chinês ocorre em meio aos planos dos Estados Unidos de suspender seus repasses para a agência da ONU.

"Neste momento crucial, apoiar a OMS é apoiar o multilateralismo e a solidariedade global", afirmou a porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Hua Chunying, em sua conta no Twitter.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou em 14 abril que osEUA suspenderiam suas contribuições à OMS, acusando a organização de "gerenciar mal e encobrir a disseminação do coronavírus", além de ter supostamente "apoiado a China".

Dos 5,6 bilhões de dólares que a OMS recebeu entre 2018 e 2019, 893 milhões vieram dos Estados Unidos, e 86 milhões, da China.

13:25 - Mais animais infectados por coronavírus em zoológico de Nova York

Mais quatro tigres e três leões do zoológico do Bronx, em Nova York, testaram positivo para o novo coronavírus, após o primeiro caso envolvendo um tigre ter sido relatado no início deste mês.

"Todos os oito felinos continuam bem. Eles estão se comportando normalmente, comem bem, e a tosse é bastante reduzida", afirmou o zoológico em nota nesta quinta-feira.

Testes com amostras fecais confirmaram que os três tigres e três leões africanos que apresentaram tosse contraíram o novo coronavírus, bem como um quarto tigre que não desenvolveu tosse. No início de abril, o zoológico afirmou que um tigre-malaio fêmea chamado Nadia, de quatro anos de idade, foi o primeiro caso de um tigre a ser testado positivo para a covid-19 no mundo.

Acredita-se que os animais tenham contraído o vírus de um funcionário que era assintomático ou teve contato com os animais antes de desenvolver os sintomas, informa o zoológico. Nenhum dos leopardos, guepardos, pumas ou servais do zoológico estão mostrando sinais de doença, de acordo com o zoológico, que está fechado para o público desde meados de março.

"Não há evidências de que os animais desempenhem um papel na transmissão de covid-19 para pessoas, a não ser no caso inicial ocorrido no mercado de Wuhan", diz a nota em referência à cidade chinesa onde acredita-se que o vírus tenha sido transmitido para pessoas em um mercado de animais selvagens. "E não há evidências de que alguma pessoa tenha sido infectada com a covid-19 por animais nos EUA, inclusive por cães ou gatos de estimação", acrescenta o texto.

Dois gatos em Nova York foram os primeiros animais de estimação a testar positivo para o novo coronavírus nos EUA, disseram autoridades de saúde na quarta-feira.

11:23 - Egito impõe toque de recolher durante o Ramadã

O Egito anunciou a adoção de um toque de recolher durante o mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã, que se inicia nesta sexta-feira. O objetivo é combater a disseminação do novo coronavírus, informou o primeiro-ministro do país, Mostafa Madbouly.

O governo, porém, adiou em uma hora o início do recolhimento obrigatório. O toque de recolher estava programado para começar as 20h00, mas será observado entre as 21h00 e as 06h00 da manhã.

10:47 - Pandemia deixou 4,4 milhões de americanos desempregados na semana passada

Em razão das medidas para conter a epidemia de covid-19 no país, o desemprego nos Estados Unidos na semana passada atingiu mais 4,4 milhões de trabalhadores, que entraram com pedidos de benefícios sociais após perderem seus empregos. Desde 21 de março, o país já soma 26,5 milhões de pessoas nessas condições, ou 16,2% da força de trabalho.

Os dados divulgados nesta quinta-feira marcam uma queda dos pedidos de benefícios em relação às três semanas anteriores. Ainda assim, os números que resultam do fechamento de empresas e do comércio são alarmantes.

Até esta quarta-feira, os EUA somavam 46.583 mortes por covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins, se mantendo como o país mais afetado pela doença em todo o mundo. O Congresso se prepara para votar um pacote de ajuda no valor de 480 bilhões de dólares, que deverão ser acrescentados a outros 2,2 trilhões aprovados na semana passada.

O novo pacote visa destinar 320 bilhões de dólares para as pequenas empresas poderem pagar seus funcionários, após os 349 bilhões inicialmente reservados para essa finalidade se esgotarem em apenas duas semanas.

10:15 - França avalia reabertura do comércio e das escolas no dia 11 de maio

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que as decisões sobre o relaxamento das medidas de quarentena no país, previsto para o dia 11 de maio, serão anunciadas na próxima terça-feira. Em videoconferência com prefeitos, ele deu algumas informações sobre o que deverá ocorrer.

Macron disse que o relaxamento das medidas não será feito região por região, o que implica que as diretrizes a serem anunciadas deverão ser válidas para todo o país. Ele afirmou ainda que a reabertura das escolas ocorrerá de forma voluntária, e que o uso de máscaras de proteção por parte da população será recomendado pelo governo, mas não deverá ser obrigatório.

Também nesta quinta-feira, o ministro francês do Interior, Bruno Le Maire, afirmou que o comércio deverá ser reaberto no dia 11 de maio, com restrições para algumas regiões, sem especificar quais seriam. As áreas mais atingidas pela epidemia são a região metropolitana de Paris e o leste da França.

As lojas que puderem reabrir em maio estarão submetidas a regras rígidas para limitar o número de clientes. Le Maire afirmou ainda que bares, cafés e restaurantes deverão permanecer fechados até pelo menos meados de junho. Até lá, os eventos esportivos e religiosos continuam proibidos.

09:39 - Metade das mortes na Europa ocorreu em casas de repouso, diz OMS

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, afirmou que praticamente a metade das mortes por covid-19 no continente europeu ocorreu em casas de repouso, o que chamou de "tragédia inimaginável".

Kluge alertou para o "quadro profundamente preocupante" do impacto da doença no longo prazo nessas instituições, onde os cuidados médicos são, "com frequência, notoriamente negligenciados".

Ele observou que os profissionais de saúde nas casas de repouso estão muitas vezes sobrecarregados e são, com frequência, mal pagos, e pediu mais equipamentos de proteção para essas pessoas, a quem chamou de "heróis esquecidos" da pandemia.

O diretor da OMS alertou ainda que, enquanto as epidemias em alguns países europeus parecem se estabilizar ou diminuir de intensidade, a crise ainda está longe de acabar.

Segundo afirmou, em torno da metade dos casos e mortes por covid-19 ocorreram na Europa. Além disso, na semana passada, os números aumentaram no leste do continente em países como a Rússia, Turquia e Ucrânia.

09:00 - Itália inicia testes com anticorpos na região mais afetada pela pandemia

A Itália começou a realizar nesta quinta-feira testes com anticorpos na região mais afetada pela epidemia de covid-19, para avaliar o nível de imunidade à doença na população.

A Lombardia, a região mais atingida pela crise em toda a Europa, aposta na chamada "imunidade de rebanho" para a volta da normalidade com maior rapidez e segurança. Os testes verificam a presença de anticorpos no sangue nos indivíduos expostos ao vírus, permitindo calcular o nível de imunidade.

As autoridades de saúde anunciaram a realização de 20 mil testes diários na Lombardia. Os primeiros serão realizados em profissionais de saúde, pessoas em quarentena com sintomas da doença e aqueles que estiveram em contato com essas pessoas, além de outras com sintomas mais amenos.

O governo espera ampliar os testes para toda a Lombardia até o dia 29 de abril. A doença matou quase 13 mil pessoas na região densamente povoada, cuja capital é Milão, o que representa mais da metade dos óbitos registrados em todo o país.

O diretor do Conselho Nacional de Saúde da Itália, Franco Locatelli, disse no mês passado que os testes com anticorpos podem ajudar a determinar de que forma o vírus se espalha. Os dados ainda poderão fornecer informações que deverão ser úteis no desenvolvimento de estratégias para a retomada das atividades no país, como, por exemplo, decidir quais categorias devem ou não retornar ao trabalho.

Apesar de a Alemanha ter iniciado os testes com anticorpos e países com a Finlândia e o Reino Unido anunciarem planos para fazê-lo, ainda restam dúvidas sobre a confiabilidade dos dados recolhidos através desses exames sanguíneos.

Os testes realizados com amostras de saliva e secreções nasais determinam apenas se uma pessoa está ou não infectada pelo coronavírus. Na Lombardia, esses exames revelaram que 24% das pessoas testadas estavam contaminadas pelo Sars-Cov-2.

07:55 - Vacina testada na Alemanha não estará disponível antes de 2021

Após dar o sinal verde para os primeiros testes clínicos de uma potencial vacina contra a covid-19, o Instituto Paul Ehrlich, a autoridade reguladora da Alemanha, afirmou que o medicamento não deverá estar disponível até 2021.

O objetivo, segundo o diretor do instituto, Klaus Cichutek, é criar uma vacina que seja eficaz e, ao mesmo tempo, não tenha efeitos colaterais danosos.

Os primeiros testes serão realizados em 200 voluntários saudáveis, ​​com idades entre 18 e 55 anos, enquanto a segunda fase deverá incluir voluntários pertencentes a grupos de alto risco, ou seja, idosos e pessoas com histórico de doenças, e abranger até 500 pessoas.

Cichutek disse que os resultados iniciais podem demorar ainda três meses. Se houver êxito, poderá haver testes mais amplos, envolvendo milhares ou dezenas de milhares de participantes.

07:05 - Merkel pede disciplina aos alemães e diz que pandemia ainda está no início

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, pediu resistência e disciplina aos cidadãos do país em relação às medidas para deter a disseminação do novo coronavírus. Segundo afirmou, a pandemia de covid-19 está ainda na fase inicial e a atual situação "pode enganar". Ela expressou preocupação com um relaxamento excessivo do distanciamento social por parte dos alemães após o governo federal e os estados determinarem a reabertura de parte do comércio no país.

A Alemanha registra o quinto maior número de casos de covid-19 em todo o mundo, atrás dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália e da França, mas conseguiu manter um número baixo de mortes devido aos testes em massa realizados desde o início da epidemia no país.

Até o momento são 140.046 casos confirmados, com 5.094 mortes, com os dados recentes demonstrando que o número de pessoas curadas supera o de novas infecções. "É precisamente porque os números aumentam as nossas esperanças que me sinto obrigada a dizer que esse resultado parcial é frágil. Estamos sobre gelo fino", observou a chanceler durante pronunciamento ao Bundestag (Parlamento alemão).

"Não estamos na fase final da pandemia, ainda estamos no início", observou. As restrições em vigor no país permanecerão até o dia 3 de maio. Merkel vai se reunir novamente com os governadores no dia 30 de abril para avaliar como proceder a partir do início do próximo mês.

"Se demonstrarmos a maior resistência e disciplina possível ainda no começo da pandemia, poderemos retomar a vida pública, econômica e social com maior rapidez e sustentabilidade", disse a chanceler.

Ela também pediu à União Europeia (UE) o estabelecimento de um pacote de ajuda econômica para lidar com a instabilidade gerada pela pandemia pelos próximos dois anos. "No espírito da solidariedade, devemos estar preparados, por um período de tempo limitado, para fazer contribuições bastante diferentes – o que quer dizer, muito maiores – ao orçamento da UE", ressaltou.

06:12 - Estados brasileiros começam a flexibilizar medidas de isolamento

Nove estados e o Distrito Federal começaram a relaxar as medidas de isolamento social impostas para deter a disseminação do novo coronavírus, com o retorno parcial do comércio e a retomada de algumas atividades públicas.

Em Santa Catarina, restaurantes, shopping centers e academias de ginástica receberam permissão para reabrir, com a obrigação de os clientes usarem máscaras de proteção e limparem as mãos com álcool em gel. As lojas podem apenas atender clientes até a metade de suas capacidades, e a prova de roupas e produtos está proibida.

Apesar da obrigação de se observar a distância de 1,5 metro entre as pessoas, imagens divulgadas na imprensa mostravam aglomerações em um shopping center de Blumenau. Especialistas temem pelos riscos à saúde da população e por uma provável sobrecarga no sistema caso ocorra um aumento exponencial de casos de covid-19.

Outros estados que começaram a flexibilizar as medidas de isolamento são Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, Goiás, Minas Gerias e o Distrito Federal.

