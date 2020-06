As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (19/06)

Resumo desta sexta-feira (19/06):

Mundo tem mais de 8,6 milhões de casos, 458 mil mortes e 4,2 milhões de recuperados

Brasil tem 1.032.913 casos, 48.954 óbitos e 507.200 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Bienal Internacional do Livro de São Paulo é cancelada

Estudo indica que coronavírus já circulava na Itália em dezembro

ONU pede transformações no mundo do trabalho depois da pandemia

Alemanha registra 770 novas infecções em 24 horas

Índia tem novo recorde de casos de covid-19

20:30 - ONU pede transformações no mundo do trabalho depois da pandemia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta sexta-feira que "o mundo do trabalho não pode e nem deve ser igual ao que era antes da crise", e pediu medidas coordenadas em nível mundial para criar "empregos decentes para o mundo todo".

"A pandemia evidenciou enormes deficiências, fragilidades e fissuras. Fala-se muito da necessidade de um 'novo normal' depois da crise. Mas não podemos nos esquecer de que, antes da covid-19, o mundo estava longe de ser normal", analisou.

Guterres citou como situações fora do normal "o aumento das desigualdades, a sistêmica discriminação de gênero, a falta de oportunidades para a juventude, a estagnação dos salários e a mudança climática descontrolada".

Para o chefe das Nações Unidas, "se forem adotadas medidas inteligentes e oportunas em todos os níveis", o mundo pode "sair fortalecido da crise, com melhores exemplos e um futuro melhor, mais equitativo e mais ecológico".

A ONU ressaltou três prioridades: proteger de imediato trabalhadores e empresas para evitar falências e perda de emprego, garantir que os locais de trabalho sejam seguros quando o confinamento for aliviado e, por último, colocar em prática uma recuperação "inclusiva, ecológica e sustentável".

De acordo com Guterres, essa recuperação precisa estar "focada no ser humano" e aproveitar as novas tecnologias para criar empregos decentes para todo o mundo", utilizando como base as formas criativas com as quais empresas e funcionários se adaptaram à pandemia.

"Milhões de pessoas passaram a noite e a manhã trabalhando através da internet, e em muitos casos os resultados foram surpreendentes", exemplificou.

As medidas políticas, no entanto, devem levar em conta a realidade de que foram perdidos milhões de empregos, com grande impacto nos trabalhadores informais. Guterres lançou uma clara advertência aos governantes, dado o risco de a pandemia multiplicar a desigualdade.

"Esta crise no mundo do trabalho está alimentando o fogo do descontentamento e da angústia. O desemprego e a perda da renda em grande escala por causa da covid-19 estão minando a sociedade e desestabilizando países e regiões, seja no ponto de vista social, político ou econômico", frisou.

19:40 - Bienal Internacional do Livro de São Paulo é cancelada

A edição de 2020 da Bienal Internacional do Livro de São Paulo foi cancelada devido à epidemia de coronavírus, segundo anunciou a Câmara Brasileira do Livro (CBL) nesta sexta-feira. O evento ocorreria entre 30 de outubro e 8 de novembro no Expo Norte Center. Com o cancelamento, a próxima edição da bienal será somente em 2022.

"No momento, a principal preocupação é garantir que o público e expositores possam voltar a frequentar o espaço do evento em segurança", diz um comunicado nos perfis do evento nas redes sociais. "Estamos todos trabalhando para que em 2022 os nossos mais de 600 mil visitantes tenham uma experiência ainda melhor."

18:10 - Casos de covid-19 passam de 1 milhão no Brasil

O Brasil superou nesta sexta-feira (19/06) a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus, após registrar um recorde de 54.771 novas infecções em apenas 24 horas. Agora, menos de quatro meses após a confirmação do primeiro caso, o país soma 1.032.913 ocorrências de covid-19. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde.

Nesta sexta-feira, o Brasil registrou ainda mais 1.206 mortes em decorrência da doença, elevando para 48.954 o total de vítimas. O número de pacientes que se recuperaram superou meio milhão, chegando agora a 507.200 pessoas, segundo a pasta da Saúde.

Especialistas e estudos apontam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores por causa da falta de testagem em massa e a subnotificação dos casos e mortes.

16:00 - Estatísticas de covid-19 na Rússia sob suspeita

País é o terceiro do mundo em casos de coronavírus, mas apenas o 18º em taxa de mortalidade. Críticos acusam autoridades de maquiar dados, e médicos mantêm as próprias estatísticas de mortes de profissionais da saúde.

14:00 - Estudo indica que coronavírus já circulava na Itália em dezembro

O novo coronavírus já estaria circulando em Milão e Turim, no norte da Itália, em dezembro, dois meses antes do registro dos primeiros casos de covid-19 no país, afirmaram autoridades de saúde italianas. Essa é conclusão de um estudo que analisou amostras de águas residuais coletadas no último mês de 2019 nas duas cidades.

O primeiro caso de transmissão local do vírus foi detectado em meados de fevereiro na região da Lombardia, no norte do país. A Itália foi a primeira nação europeia a ser atingida pela doença surgida na China, e a primeira no mundo a impor uma quarentena nacional.

A descoberta do Instituto Nacional de Saúde reforça a tese de que o Sars-Cov-2 estava presente no país muito antes de ser detectado na população. Além disso, sugere que o vírus apareceu na Itália na mesma época em que sua existência foi reportada pela primeira vez na China.

11:00 - Tipo sanguíneo pode influenciar evolução da covid-19, diz estudo

Por que alguns indivíduos sequer notam que estão infectados com o vírus Sars-Cov-2, enquanto outros precisam se submeter a tratamento médico e respiração artificial, e no pior dos casos morrem? Devido a esses quadros clínicos tão diversos, é difícil definir quantos realmente contraíram o coronavírus, e quantos já desenvolveram imunidade, o que resulta num número elevado de casos não registrados.

Pesquisadores alemães e noruegueses analisaram a relação entre os diferentes grupos sanguíneos e a evolução do quadro clínico da covid-19, chegando a resultados surpreendentes, publicados nesta semana na revista especializada New England Journal of Medicine.

07:50 - Berlim coloca prédio em quarentena após novo surto de covid-19

Em Berlim, os moradores de um prédio de Neukölln, distrito no sul da capital alemã, estão confinados: desde o último sábado (13/06), o edifício inteiro está sob quarentena, após um novo surto de covid-19.

Até agora, 85 pessoas testaram positivo – todos casos leves – e centenas de resultados de exames ainda estão pendentes. No total, elas terão que ficar confinados por duas semanas.

O prédio é o lar de muitas famílias de imigrantes com conhecimento limitado de alemão. Isso também dificultou a troca de informações no início.

06:05 - Índia tem novo recorde de casos de covid-19

O número de infecções pelo novo coronavírus continuam aumentando acentuadamente na Índia. De quinta para sexta-feira, as autoridades registram um novo recorde de 13.586 novos casos de covid-19 e 336 mortes.

O país soma 380.532 infecções confirmadas, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, e é o quarto país do mundo com mais casos da doença, atrás dos EUA, do Brasil e da Rússia. Mais de 12,5 mil mortes em decorrência da covid-19 já foram confirmadas no país.

Apesar de as infecções seguirem aumentando, o governo vem afrouxando restrições que haviam sido impostas para conter o avanço da doença, com a intenção de movimentar a economia.

05:50 - Alemanha registra 770 novas infecções em 24 horas

Um total de 770 novos casos de covid-19 foram confirmados em 24 horas na Alemanha, informou nesta sexta-feira o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças no país. Na véspera, haviam sido registradas 580 novas infecções pelo coronavírus, e na quarta-feira, 345. Com o novo salto, o total de casos da doença contabilizado no país desde o início da pandemia chegou a 188.534.

Segundo o RKI, 8.872 pessoas infectadas pelo vírus morreram no país, 16 nas últimas 24 horas. O número de recuperados da covid-19 aumentou em cerca de 400, chegando a 174.400.

