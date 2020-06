As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (18/06)

Resumo desta quinta-feira (18/06):

Mundo tem mais de 8,4 milhões de casos, 452 mil mortes e 4,1 milhões de recuperados

Brasil tem 978.142 casos, 47.748 óbitos e 482.102 recuperados, segundo Ministério da Saúde

Número de infecções volta a subir na Alemanha

Cidade alemã põe 700 pessoas em quarentena após surto

Forças antidemocráticas estão à espreita na pandemia, alerta Merkel

Nova Zelândia confirma terceiro novo caso de covid-19

Otan anuncia plano de operação para o caso de segunda onda

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

21:00 - Cidade alemã põe 700 pessoas em quarentena após surto

A cidade de Göttingen, no centro da Alemanha, impôs quarentena estrita a todo um complexo habitacional, duas semanas depois de um novo surto de casos de covid-19 ameaçar um lockdown na cidade de cerca de 120 mil habitantes.

Cerca de 700 pessoas foram afetadas pela medida, que deverá durar pelo menos uma semana. Autoridades afirmaram que decidiram implementar condições extremas a esses cidadãos a fim de evitar um lockdown mais generalizado. Cerca de 100 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus nesse complexo habitacional.

Várias escolas da cidade na Baixa Saxônia foram fechadas, e centenas de pessoas que tiveram contato com os infectados também foram colocadas em quarentena.

20:00 - Otan anuncia plano de operação para o caso de segunda onda de covid-19

Os ministros da Defesa da Otan concordaram nesta quinta-feira com um plano de emergência para o caso de uma segunda grande onda de covid-19. A aliança militar anunciou que estabelecerá um estoque de equipamentos médicos e um fundo de crises no valor de vários milhões de dólares para gastar em suprimentos médicos.

"A Otan está se preparando para uma possível segunda onda de covid-19. Nossos ministros da Defesa acordaram um novo plano de operação, um estoque de equipamentos médicos e um fundo para adquirir suprimentos médicos essenciais", disse o chefe da aliança, Jens Stoltenberg.

A "principal tarefa" da Otan na pandemia é garantir "que essa crise de saúde não se torne uma crise de segurança", acrescentou Stoltenberg nesta quinta-feira, quando os ministros da Defesa chegaram ao fim de dois dias de negociações.

18:10 - Brasil tem 1.238 mortes em 24 horas e se aproxima de 1 milhão de infectados

O Brasil registrou 22.765 novos casos confirmados de coronavírus e 1.238 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira.

O país chega agora a um total de 978.142 casos e, se seguir a tendência dos últimos dias, deve superar a marca de 1 milhão de infectados nesta sexta-feira ou no fim de semana. As mortes somam 47.748. O Brasil é o segundo país do mundo com mais infecções e mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Ao todo, 482.102 pacientes se recuperaram.

São Paulo é o estado mais atingido pela epidemia, com 192.628 casos e 11.846 mortes. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 87.317 infecções e 8.412 óbitos – a taxa de letalidade de 9,6% é a maior do país. O Ceará, em terceiro, tem 87.273 casos e 5.377 mortes.

10:00 - Forças antidemocráticas estão à espreita na pandemia, alerta Merkel

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira que a forma como a União Europeia (UE) lidará com os efeitos da atual pandemia de coronavírus definirá o papel do bloco no mundo. Qualquer erro, alertou, será explorado por forças populistas contra o projeto de integração comunitária.

Merkel fez um pronunciamento no Parlamento alemão um dia antes de uma reunião, por videoconferência, dos líderes dos 27 países-membros da UE. Em pauta, estará um pacote de resgate econômico europeu, que já divide os integrantes do bloco.

"Não devemos permitir que a pandemia coloque as perspectivas econômicas dos Estados-membros da UE à deriva, enfraquecendo o mercado único comum – um elemento central da Europa", disse Merkel. "Trabalharemos com determinação contra o perigo de uma fenda profunda e permanente na Europa."

"Não podemos ser ingênuos: as forças antidemocráticas, os movimentos radicais e autoritários, estão apenas esperando por crises econômicas, para capitalizá-las politicamente", advertiu Merkel.

08:00 - Nova Zelândia confirma terceiro novo caso de covid-19

A Nova Zelândia confirmou nesta quinta-feira seu terceiro novo caso da doença causada pelo novo coronavírus nesta semana. Na terça-feira, o governo do país havia anunciado duas novas infecções importadas do Reino Unido, que interromperam um período de 24 dias sem novos casos em solo neozelandês.

Após duas mulheres na faixa dos 30 e 40 anos de idade vindas do Reino Unido serem diagnosticadas com o vírus, um homem na faixa dos 60 anos que chegou no dia 11 de junho à Nova Zelândia, num voo proveniente de Lahore, no Paquistão, com escalas em Doha e Melbourne, também testou positivo.

Na terça-feira, as autoridades neozelandesas anunciaram que as duas mulheres chegadas do Reino Unido no dia 7 de junho deixaram prematuramente a quarentena num hotel em Auckland sem serem testadas, apesar de apresentarem sintomas ligeiros de covid-19.

As mulheres são cidadãs neozelandesas e viajaram do Reino Unido ao seu país de origem para visitar um parente em estado terminal. Por isso puderam deixar mais cedo a quarentena obrigatória de 14 dias. Elas então viajaram de carro de Auckland para Wellington, onde testaram positivo, e estão agora confinadas na casa de parentes.

A primeira-ministra Jacinda Ardern considerou "totalmente absurdo" e uma "falha inaceitável" que as duas não tivessem sido testadas antes e afirmou que os controles fronteiriços precisam ser reforçados para garantir que a situação não se repita. "Isso nunca deveria ter acontecido e não pode se repetir." A premiê encarregou o Exército pela vigilância nas fronteiras para ajudar no controle de casos importados para o país.

As fronteiras do país estão fechadas exceto para cidadãos do país com autorizações especiais para retornar. Todos os que chegam têm que ficar em quarentena.

06:25 - Número de infecções volta a subir na Alemanha

Nas últimas 24 horas, 580 novos casos de covid-19 foram confirmados na Alemanha, segundo informou nesta quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças no país. Na véspera, haviam sido registradas 345 novas infecções pelo coronavírus. Com o novo salto, o total de casos da doença chegou a 187.764 na Alemanha.

Segundo o RKI, 8.856 pessoas infectadas pelo vírus morreram no país, 26 nas últimas 24 horas. O número de recuperados da covid-19 aumentou em 400, chegando a 174.100. Atualmente, 4.846 pessoas estão infectadas na Alemanha.

