As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (18/05)

19:34 - Brasil registra mais 674 mortes por covid-19; total chega a 16.792

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (18(05) que o Brasil registrou mais 674 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, o total de óbitos pela doença no país chega a 16.792.

Também foram registrados mais 13.140 casos da doenca, elevando o total para 254.220. Pelos números divulgados, o Brasil ultrapassou o Reino Unido em número total de casos confirmados da covid-19 e se tornou o 3º país no mundo com mais registros acumulados da doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Só os EUA e a Rússia estão oficialmente à frente do Brasil.

Os números reais, porém, devem ser ainda maiores por causa da falta de testagem em massa e a subnotificação.

Ainda de acordo com o ministério, 136.969 pacientes estão em acompanhamento (53,9% do total) e 100.459 estão recuperados (39,5%).





19:00 - Itália: Número diário de mortes por covid-19 fica abaixo de 100 pela 1ª vez desde 9 de março

A Itália registrou nesta segunda-feira 99 mortes por covid-19, contra alta de 145 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país. É o primeiro registro abaixo de 100 desde 9 de março.

Os novos casos aumentaram em apenas 451, contra alta de 675 no domingo, o número diário mais baixo desde 2 de março.

O declínio no número diário de mortes desta segunda-feira contrariou uma tendência de longo prazo na qual as mortes caíam aos domingos apenas para aumentar novamente no dia seguinte.

O número total de mortos desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 32.007, segundo a agência, o que representa o terceiro maior número de óbitos do mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.

O número de casos confirmados desde o início do surto é de 225.886, o sexto maior número do mundo atrás dos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Reino Unido e Brasil.

18:30 - Trump diz que está tomando hidroxicloroquina

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18/05) que está tomando hidroxicloroquina "preventivamente" contra a covid-19.

"Muito agentes de saúde estão tomando. Por acaso, eu estou tomando. Comecei a tomar há semana e meia. (...) Uma pílula por dia. Eu penso que é bom, Eu ouvi várias boas histórias", disse Trump a jornalistas. O presidente, que tem 73 anos, afirmou ainda que não apresentou reações ao uso.

A hidroxicloroquina é normalmente usada no tratamento da malária e artrite. Vários estudos não demonstraram sua eficácia contra a covid-19, seja preventivamente ou como tratamento. Ao mesmo tempo, apontaram para efeitos colaterais graves.

Por conta de resultados assim, a Organização Mundial da Saúde continua a apontar que "não há tratamento específico para a doença causada pelo novo coronavírus".

16:30 - Alemanha registra quarto surto de covid-19 em frigoríficos

Outro grande surto de coronavírus foi identificado num abatedouro alemão nesta segunda-feira (18/05). Esse é o quarto caso semelhante registrado em instalações de processamento de carne na Alemanha em apenas duas semanas.

Desta vez, ao menos 92 trabalhadores de um matadouro em Dissen, na Baixa Saxônia, testaram positivo para covid-19, anunciou a prefeitura de Osnabrück. Os infectados e os membros de suas famílias foram colocados em quarentena e a produção foi interrompida.

O "gabinete de crise do coronavírus" do governo alemão planeja discutir mudanças nos regulamentos de segurança no trabalho, com especial atenção aos abatedouros. Surgiram preocupações em relação às condições de trabalho e de vida em frigoríficos, nos quais grande parte dos trabalhadores é temporária e vem de países do Leste Europeu, o que possibilita a carne barata vendida na Alemanha.

15:00 - Merkel e Macron propõem fundo de 500 bilhões de euros

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron, propuseram nesta segunda-feira (18/05) um pacote de 500 bilhões de euros (3,1 trilhões de reais) de estímulo para reativar as economias da União Europeia afetadas pela pandemia de coronavírus.

"Para apoiar uma recuperação sustentável que restaure e fortaleça o crescimento na UE, a Alemanha e a França apoiam a criação de um ambicioso, temporário e direcionado fundo de estímulo de bilhões de euros que deverá fazer parte do próximo orçamento da União Europeia", apontou um comunicado conjunto divulgado pelos dois governos.

Segundo a proposta, a Comissão Europeia deve usar o peso do bloco para financiar esse estímulo, tomando empréstimos dos mercados "em nome da UE". Esse dinheiro será então transferido para "despesas orçamentárias" dos países europeus e "para os setores e regiões mais afetados", destaca o texto.

13:30 - Testes de vacina contra covid-19 têm resultado positivo nos EUA

O laboratório americano Moderna anunciou nesta segunda-feira (18/05) resultados preliminares positivos da primeira vacina contra a covid-19 que está sendo testada nos Estados Unidos. Ela foi capaz de gerar anticorpos contra o novo coronavírus em um pequeno grupo de voluntários saudáveis.

Segundo a empresa, a vacina produziu uma resposta imune em oito voluntários que receberam duas doses da mRNA-1237 em março. Os pacientes criaram anticorpos em níveis semelhantes ao observado em infectados que se recuperam do coronavírus Sars-Cov-2, segundo uma nota divulgada pela empresa de biotecnologia.

Os dados sugerem ainda que as pessoas que receberam doses mais altas podem ter níveis maiores de anticorpos. Os testes com 45 voluntários foram realizados pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, neles três grupos com 15 pacientes receberam três diferentes doses da vacina cada um.

13:00 - Alemanha subestimou risco da covid-19, diz reportagem

O primeiro relato do novo coronavírus foi feito ao mundo no final do ano passado e pouco menos de um mês depois a covid-19 chegou à Alemanha. Apesar de sinais, autoridades alemãs teriam subestimado a doença por semanas e, assim, demorado para implementar de um plano da ação com medidas para conter o avanço da pandemia, segundo mostra uma reportagem feita pelo jornal Welt am Sonntag e pela emissora pública Bayerischer Rundfunk (BR).

De acordo com a reportagem, em 31 de dezembro, o ProMED, uma rede eletrônica global para monitorar novas doenças infecciosas, lançado em 1994, enviou um e-mail sinalizando o surto de uma forma desconhecida de pneumonia na China. O Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle de doenças na Alemanha, foi um dos destinatários desse e-mail. Essas informações deveriam ter desencadeado a implementação de medidas preventivas.

12:55 - Centro de migrantes na Alemanha tem mais de 100 casos de covid-19

Mais de uma centena de pessoas em um centro de acolhimento para refugiados em Sankt Augustin, próximo a Bonn, no oeste da Alemanha, foram diagnosticadas com o novo coronavírus, afirmaram autoridade locais.

No local, que abriga 312 pessoas, 120 casos de covid-19 foram identificados em refugiados e outros dez em funcionários e agentes de segurança. Uma porta-voz do distrito administrativo de Colônia, do qual Sankt Augustin faz parte, afirmou que 400 testes foram feitos no centro de acolhimento. O abrigo foi colocado sob quarentena no fim da semana passada, após a confirmação dos primeiros casos.

10:50 - Merkel pede cooperação internacional contra covid-19

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira (18/05) que a cooperação internacional é o único meio para os países encontrarem um caminho adiante e superar os efeitos da pandemia de covid-19.

"Nenhum país pode resolver essa crise isoladamente", disse Merkel, numa mensagem de vídeo enviada à Assembleia Mundial de Saúde, a primeira a ocorrer virtualmente. "Devemos agir juntos", ressaltou no evento da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A chanceler afirmou estar convencida de que uma solução poderá vir com maior rapidez por meio do trabalho conjunto, mas ressaltou que essa solução deve ser acessível e estar ao alcance de todos.

08:32 - Relaxamento de restrições contra covid-19 avança na Europa

Vários países europeus estão dando prosseguimento ao relaxamento das medidas de confinamento e restrições impostas devido à pandemia de covid-19 nesta segunda feira (18/05), em meio à redução das mortes e de novos casos da doença nas contagens diárias em diferentes regiões.

Bares, restaurantes, salões de beleza e lojas serão reabertas ainda que sob regras de distanciamento social e higiene. Em alguns países, como França, Itália, Reino Unido e Grécia, muitas pessoas puderam a aproveitar a chegada do calor em parques e praias.

08:03 - Índia estende lockdown até fim de maio

O governo da Índia decidiu estender o lockdown no país de 1,3 bilhões de habitantes por ao menos mais duas semanas. O país soma agora o maior numero de casos em toda a Ásia.

A Índia teve o maior aumento de novas infecções de coronavírus em um período de 24 horas já registrado no país: foram 5.242 novos casos em um dia, elevando o total para 96.169, além de 157 novas mortes, somando agora 3.029 óbitos por covid-19.

No domingo, o governo anunciou a extensão do lockdown até o dia 31 de maio, mas relaxou restrições para tentar recuperar algumas atividades econômicas e conceder aos estados maiores poderes para controlar e decidir de que modo devem ser adotadas as medidas preventivas.

As autoridades atribuem o aumento repentino nos casos ao retorno de centenas de milhares de trabalhadores migrantes, que perderam seus empregos em outras regiões, aos seus vilarejos de origem, onde as infraestruturas de saúde são insuficientes. No dia 4 de maio, o governo permitiu o retorno dos migrantes, o que gerou uma movimentação de milhões de pessoas nas últimas duas semanas.

Os transportes ferroviários voltaram a funcionar, mas com número limitado de trens. O tráfego aéreo ainda está suspenso. Metrôs, escolas, hotéis e restaurantes permanecem fechados em todo o país.

07:28 - Japão entra em recessão em meio à pandemia

O Japão entrou em recessão após a economia do país sofrer fortes abalos em razão da pandemia de covid-19 no primeiro trimestre do ano e derrubar as exportações, a produção industrial e o consumo.

A terceira maior economia do mundo se retraiu em 3,4% nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados sazonais ajustados divulgados pelo governo. O encolhimento foi de 0,9% em relação ao trimestre anterior.

No último trimestre de 2019, o PIB japonês havia sofrido um recuo de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A contração da economia em dois trimestres consecutivos configura uma recessão técnica. É a primeira vez que o Japão entra em recessão desde 2015.

Analistas preveem que a queda deverá ser ainda maior nos próximos meses, fazendo com que o país enfrente a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

O Japão é extremamente vulnerável a repercussões da pandemia, em razão de sua dependência Do comércio com a China, onde a doença surgiu, e os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia.

