+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (17/04) +

Resumo desta sexta-feira (17/04):

Epidemia é controlável na Alemanha, diz ministro da Saúde

Total de mortes em Wuhan aumenta em 50%

Festival de Jazz de Montreux cancela edição de 2020

Medicamento mostra resultado contra o coronavírus nos EUA

Mortes em queda na Espanha, mas dados oficiais são contestados

11:33 - Porta-aviões francês tem quase a metade dos tripulantes com covid-19

A ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, afirmou nesta sexta-feira que quase a metade dos 2.300 tripulantes do porta-aviões Charles De Gaulle foi diagnosticada com covid-19.

A ministra disse ao Parlamento que, dos 2.010 tripulantes testados, 1.081 tiveram resultado positivo, dos quais 545 apresentam sintomas da doença e 24 foram hospitalizados.

A tripulação do Charles de Gualle, que inclui aviões, helicópteros e a fragata Chevalier Paul, está sob quarentena. O porta-aviões estava próximo de concluir uma missão de três meses que incluiu o Leste do Mediterrâneo, o Atlântico e o Mar do Norte.

As atenções estão voltadas para a cidade de Brest, no leste do país, onde o Charles de Gualle esteve ancorado entre os dias 13 e 16 de março, quando o coronavírus já se tornava uma preocupação nacional. O país adotou as medidas de isolamento no dia 17 do mesmo mês.

As Forças Armadas iniciaram uma investigação sobre como a o coronavírus foi transmitido para os tripulantes.

10:27 - Saxônia impõe obrigatoriedade do uso de proteção facial

O estado da Saxônia se tornou o primeiro na Alemanha a exigir o uso de máscaras faciais para pessoas que estiverem no transporte público ou no comércio, como medida para tentar conter a disseminação de covid-19.

"É obrigatório uso de uma cobertura para a boca e do nariz durante a utilização do transporte público ou no interior de estabelecimentos comerciais", afirma uma nota divulgada pelo governo. O governador Michael Kretschmer afirmou que lenços e xales também são permitidos. O anúncio foi feito após uma reunião do governo do estado do leste alemão, onde ficam as cidades de Dresden e Leipzig.

As autoridades disseram ainda que o uso das máscaras ou similares em locais públicos é altamente recomendado, especialmente quando em contato com pessoas em risco de serem portadores da doença.

10:03 - Em casa, Greta Thunberg continua movimento Fridays for Future

A ativista Greta Thunberg, a criadora do movimento Fridays for Future, continua suas greves semanais pelo clima mesmo estando em casa. Em seu perfil no Twitter, ela divulgou uma imagem com seu habitual cartaz anunciando seu protesto com a legenda "greve escolar semana 87".



09:31 - Mortes em queda na Espanha, mas dados oficiais são contestados

O número oficial de mortos por covid-19 na Espanha aumentou para 19.478, com 585 mortes registradas nas últimas 24 horas. No início de abril, chegou a ser de 950 num único dia. As autoridades afirmam que o ápice da epidemia já passou.

Entretanto, o método utilizado pelo governo espanhol para a coleta de dados vem sendo contestado por autoridades das províncias do país.

O governo disse que revisou o mecanismo de contagem, o que fez com que os dados se tornassem mais difíceis de serem comparados com os números anteriores. As autoridades decidiram revisar as diretrizes para os relatos de pessoas mortas no intuito de homogeneizar os dados das 17 províncias autônomas, deixando de lado os óbitos de pacientes que não haviam sido testados.

Mas essa metodologia se provou controversa, com Madri e a Catalunha – as duas regiões mais afetadas pela epidemia – insistindo que possuem milhares de vítimas a mais do que vem sendo relatado nas estatísticas oficiais.

"Deve-se reconhecer que o número de mortos é muito maior", disse Ignacio Aguado, vice-presidente do governo regional de Madri. "Estamos falando apenas dos que morreram nos hospitais após serem diagnosticados com a doença, mas há pessoas morrendo em casas de repouso e em suas residências sem que tivessem sido testadas, então jamais saberemos o número real dessa tragédia."

A revisão dos dados também diminuiu os dados estatísticos sobre as pessoas que se recuperaram da doença, que, segundo o governo, seriam 72.963. O total de casos, porém, demonstra uma correlação com os dados anteriores, registrando 5.252 novas infecções, o que eleva o total para 188.068.

07:52 - Medicamento mostra resultado contra o coronavírus nos EUA

Um grupo de pacientes infectado com o novo coronavírus e tratado com o medicamento Remdesivir mostrou uma rápida queda na febre e uma melhora nos sintomas de pneumonia, informou o site de medicina americano Stat nesta quinta-feira (16/04).

A notícia fez disparar as ações da empresa fabricante, a Gilead Sciences, e impulsionou as bolsas de valores em todo o mundo, incluindo a de Frankfurt.

Segundo o site, a maioria dos pacientes que tomaram parte no estudo, num hospital em Chicago, teve alta em poucas semanas. Apenas dois morreram. O estudo foi feito com 125 pacientes, dos quais 113 gravemente doentes.

A Gilead afirmou que os dados ainda precisam ser analisados para se chegar a conclusões. O hospital em Chicago ressalvou que não se pode tirar conclusões sobre resultados parciais de estudo em andamento. As informações, tiradas de um chat de cientistas, teriam sido divulgadas sem permissão, acrescentou.

Primeiros resultados oficiais sobre o estudo deverão ser conhecidos no fim do mês.

07:19 - Festival de Jazz de Montreux cancela edição de 2020

O lendário Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, anunciou o cancelamento da edição deste ano em razão da pandemia de covid-19. As apresentações estavam marcadas para ocorrer entre os dias 3 e 18 de julho.

"Estávamos preparados para isso há muitos dias, mas isso não diminui em nada a tristeza que sentimos hoje", disseram os organizadores no perfil do festival no Twitter. Esta é a primeira vez desde a primeira edição do festival, em 1967, que os organizadores cancelam o evento.

A programação, que incluía nomes como Lenny Kravitz, Brittany Howard, Black Pumas e Lionel Richie, será parcialmente transferida para a próxima edição, entre os dias 2 e 17 de julho de 2021.

O governo suíço anunciou nesta quinta-feira o relaxamento gradual de algumas das medidas de prevenção, mas manteve a maior parte das recomendações de distanciamento social e de higiene. "Dessa forma, é impossível para nós considerarmos realizar um evento das proporções do Festival de Jazz de Montreux em julho", disseram os organizadores em nota.



O evento, que ocorre em uma paisagem idílica na bela cidade às margens do lago Genebra, se tornou um dos principais eventos musicais do mundo, atraindo grandes nomes em sua programação. O nome do festival ainda se refere ao jazz como o principal estilo musical, apesar de ter incluído cada vez mais artistas de outros gêneros musicais, como o rock e o pop. A edição de 2019 teve a presença de Elton John e Janet Jackson.

Entre os brasileiros que já se apresentaram no evento estão artistas renomados como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Elis Regina, Hermeto Pascoal, Alceu Valença e Paralamas do Sucesso, entre inúmeros outros.

06:15 - Epidemia na Alemanha se tornou "controlável", diz ministro

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou que a epidemia de coronavírus no país se tornou "controlável", com os indicadores revelando uma desaceleração significativa no ritmo das infecções.

Spahn afirmou que o aumento dos casos de covid-19 no país não é mais exponencial, mas sim, linear. Dados recentes do Instituto Robert Koch (RKI) de prevenção e controle de doenças demonstram que a taxa de reprodução caiu para 0,7, indicando que uma pessoa infectada passa o vírus adiante para menos de uma pessoa, na média.

Uma taxa de reprodução abaixo de 1 sinaliza que cada vez menos pessoas são infectadas, o que resulta em queda nas novas infecções diárias.

Spanh observou que, desde o dia 12 de abril, o número de pessoas recuperadas da doença supera o de doentes na Alemanha.

Especialistas avaliam que os testes em larga escala realizados logo no início da epidemia ajudaram a conter a disseminação. O ministro afirmou que o país já realizou 1,7 milhão de testes e tem capacidade para fazer outros 700 mil, se necessário.

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, anunciou recentemente que as medidas de precaução e isolamento em todo o país devem permanecer até o dia 3 de maio. O governo, porém, afrouxou algumas medidas, como ao permitir a reabertura de pequenos estabelecimentos comerciais.

O número de infecções na Alemanha aumentou em 3.380, elevando o total no país para 133.830, segundo dados do RKI. Foram 299 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 3.868. Em torno de 81,8 mil pacientes – 4,7 mil em apenas um dia – se recuperaram da doença.

05:30 - Total de mortes em Wuhan aumenta em ao menos 50%

A contagem das mortes por coronavírus em Wuhan, o epicentro original da pandemia de covid-19, é no mínimo 50% maior do que os números anteriormente divulgados. Segundo informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (17/04), o erro na contagem anterior ocorreu em razão da sobrecarga no sistema de saúde da cidade.

O número de mortos aumentou em 1.290, chegando a 3.869, o que confirma as suspeitas de que mais pessoas morreram na cidade do que havia sido inicialmente reportado. O total de casos também aumentou em 352, chegando a 50.333, o que representa em torno de dois terços das 82.367 pessoas infectadas em toda a China.

A atualização dos dados de Wuhan fez com que o total de mortos no território chinês aumentasse de 3.342, como havia sido anunciado pela Comissão Nacional de Saúde do país, para 4.632.

Os novos números foram obtidos através da compilação dos dados do sistema de controle e prevenção de epidemias em Wuhan, do serviço funerário, das autoridades hospitalares municipais e através da realização de testes de ácido nucleico para eliminar a dupla contagem e completar casos que estavam faltando.

As mortes ocorridas fora dos hospitais não haviam sido anteriormente registradas. Algumas instituições médicas confirmaram os casos com atrasos significativos ou simplesmente deixaram de fazê-lo.

