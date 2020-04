+ As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (15/04) +

Resumo desta quarta-feira (15/04):

Alemanha reforça comprometimento com a OMS

Premiê da Nova Zelândia reduz próprio salário

Alemanha tem mais de 3 mil mortos

Veterano brasileiro da Segunda Guerra se cura do novo coronavírus

As atualizações estão no horário de Brasília (para atualizar, pressione Ctrl+F5):

06:35 - Espanha registra nova redução no número de mortes

O número de mortes por covid-19 na Espanha voltou a cair nesta quarta-feira, com 523 óbitos registrados nas últimas 24 horas, em contraste com os 567 do dia anterior. Segundo o Ministério espanhol da Saúde, o total de mortes no país aumentou para 18.579, com 177.633 casos confirmados.

06:06 - Veterano brasileiro da Segunda Guerra sobrevive ao coronavírus

Ermando Armelindo Piveta, de 99 anos e morador do Distrito Federal, é a pessoa mais velha a se recuperar de uma infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Ele foi internado no Hospital das Forças Armadas em 6 de abril e recebeu alta nesta terça-feira. Piveta foi segundo tenente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e participou da Segunda Guerra Mundial, participando da proteção das costas brasileiras a bordo do navio Almirante Alexandrino.

A notícia da recuperação do veterano foi destaque em váriossites na Alemanha.

06:00 - Alemanha tem mais de 3 mil mortos

A Alemanha tem, segundo os números oficiais, divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI), um total de 125.584 infecções pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 2.486 em relação ao dia anterior. Dos infectados, cerca de 72.600 estão curados. Nas últimas 24 horas houve mais 285 mortes relacionadas com a pandemia, elevando o total para 3.254.

05:41 - Premiê da Nova Zelândia reduz próprio salário

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que vai reduzir o seu salário em 20% pelos próximos seis meses devido à crise do novo coronavírus. O corte valerá também para os ministros e outros altos cargos do governo, como chefes de estatais. O líder da oposição, Simon Bridges, disse que seguirá o exemplo de forma voluntária. O salário anual da premiê equivale a 286 mil dólares.

05:05 - Alemanha reforça comprometimento com a OMS

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que seu país irá suspender as contribuições financeiras à Organização Mundial de Saúde (OMS), o ministro do Exterior das Alemanha, Heiko Maas, reforçou o comprometimento do governo alemão para com a entidade sediada em Genebra.

"A atribuição de culpa não ajuda. O vírus desconhece fronteiras", disse Maas em seu perfil no Twitter. "Temos que reforçar a cooperação contra a covid-19. Um dos melhores investimentos é o fortalecimento da ONU, especialmente da subfinanciada OMS, por exemplo, através do desenvolvimento e distribuição de testes e vacinas."

A decisão de Trump de remover o apoio dos EUA à OMS enquanto aumentam as mortes por covid-19 em todo o mundo foi amplamente criticada por especialistas em doenças infecciosas.

Resumo desta terça-feira(14/04):

Mundo tem mais de 1,9 milhão de casos confirmados, mais de 125 mil mortes e 474 mil recuperados

Brasil tem 25.262 casos confirmados e 1.532 mortes, segundo o Ministério da Saúde

Governadores Wilson Witzel e Helder Barbalho contraíram coronavírus

FMI estima que economia global vai sofrer retração de 3% em 2020

Trump suspende contribuições à OMS

Índia estende medidas de isolamento

Áustria e Itália começam a reabrir o comércio parcialmente

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter