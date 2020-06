As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (14/06)

Resumo deste domingo (14/06):

Mundo tem 7,8 milhões de casos, 431 mil mortes e 3,73 milhões de recuperados

Brasil tem 867.624 casos confirmados, 43.332. mortes e 365.063 recuperados, segundo dados do Conass e Ministério da Saúde

Taxa de contágio do coronavírus volta a subir na Alemanha

China registra 57 novos casos de Covid-19,

18:05 - Brasil registra mais 612 mortes por covid-19; total chega a 43.332

Números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontam que o Brasil registrou mais 612 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificados chegou a 43.332.

Segundo os dados, a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes chegou a 20,6. Em número total de óbitos, o país ocupa a segunda posição no mundo. Já no cálculo levando em conta a população, o Brasil aparece em 15° - bem à frente de países vizinhos como a Argentina (1,76) e o Uruguai (0,67).

Nações europeias duramente atingidas pela doença como o Reino Unido (62,5) e a Bélgica (84,4) ainda aparecem bem à frente, mas esses países começaram a registrar seus primeiros casos entre três e quatros semanas antes do Brasil.

O país ainda registrou mais 17.110 casos, elevando total para 867.624. No momento, o Brasil é o segundo país com mais casos identificados de covid-19 no mundo, atrás apenas dos EUA. O Brasil, no entanto, tem realizado bem menos testes per capita do que os EUA e vários de seus vizinhos sul-americanos.

O Painel Conass não informou o número de recuperados. No sábado, o Ministério da Saúde havia informado que o número de recuperados era de 379.245 .

17:40 - Gilmar Mendes diz que incentivar invasão de hospitais é crime

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou neste domingo (14/06) que estimular a invasão de hospitais em meio à pandemia é um crime e pediu que o Ministério Público tome medidas contra quem defender essa prática.

A declaração do ministro ocorre dois dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir para que seus apoiadores "arranjassem uma maneira de entrar" em hospitais públicos e filmassem as alas para verificar se os leitos estão livres ou ocupados. A fala de Bolsonaro, transmitida em uma live na quinta-feira, provocou repúdio entre médicos e autoridades estaduais e municipais.

Em mensagem no Twitter, Gilmar afirmou que "invadir hospitais é crime – estimular também”. "É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública”, escreveu o ministro, que pediu ainda que o Ministério Público tome providências.

16:00 - Taxa de contágio do coronavírus volta a subir na Alemanha

O Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, informou neste domingo (14/06) que foram identificados mais 247 casos de coronavírus no país, elevando o total para 186.269 desde o início da pandemia.

Já o número de mortos subiu para 8.787, com seis novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Outras 300 pessoas foram adicionadas à lista de pacientes recuperados, elevando o número total para 172.200, segundo o RKI.

O instituto, no entanto, chamou a atenção para a taxa de reprodução do vírus, que mede a capacidade de propagação da doença. O número de rerpducao R ficou acima de 1 neste domingo, chegando a marca de 1,02. No dia anterior, o número foi 0,86.

Se o número é superior a 1, cada paciente transmite a doença a pelo menos mais uma pessoa, e o vírus se dissemina. Se é menor do que 1, cada vez menos indivíduos se infectam e o número dos contágios retrocede.

14:20 - China registra 57 novos casos de Covid-19, após surto em mercado de Pequim

A Comissão Nacional de Saúde da China relatou neste domingo que 57 novos casos de covid-19 foram registrados no sábado – 19 deles importados e 38 locais. Dos casos locais, 36 foram registrados em Pequim, após um surto num mercado da capital.

Esses números representam o maior aumento no país nos últimos dois meses, enquanto em Pequim é o maior aumento diário de casos desde que os dados foram publicados.

Ontem, a cidade já havia anunciado seis novos, depois que um surto do vírus foi detectado no grande mercado atacadista de Xinfadi, que foi fechado como outros cinco na capital.

Dos 19 casos "importados", 17 foram detectados na província de Guangzhou, no sul, um em Xangai (leste) e um em Chongqing (sudoeste).

As outras duas infecções em nível local ocorreram na província de Liaoning, no nordeste, onde ontem foi anunciada uma infecção relacionada aos casos em Pequim.

14:00 - Reino Unido registra 36 novas mortes por Covid-19

O número de mortes por covid-19 no Reino Unido chegou a 41.698, após o registro de 36 novas vítimas nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados neste domingo pelo Ministério da Saúde britânico.

Até o momento, o Reino Unido registrou 295.889 casos positivos do novo coronavírus, 1.514 entre ontem e hoje, segundo o ministério.

Os números foram divulgados um dia antes de uma nova etapa no relaxamento de restrições na Inglaterra, como a abertura de lojas que vendem produtos não essenciais e o retorno às aulas de alguns alunos do ensino médio.

No início deste mês, algumas crianças do ensino fundamental voltaram às aulas e foram reabertas lojas que vendem plantas e material de jardinagem, além de concessionárias de automóveis.

11:00 - Alemanha envia conta por voos de repatriação

Os alemães que se encontravam isolados em diversas partes do mundo e precisaram ser repatriados em voos organizados pelo Ministério das Relações Exteriores em Berlim durante a crise do coronavírus vão receber em breve a conta por esse resgate.

"Os participantes serão informados individualmente sobre a respectiva parcela de custos nos próximos dias e semanas", informou o Ministério das Relações Exteriores, neste sábado (13/06) em Berlim.

O ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, e sua equipe lançaram, em 17 de março último, uma campanha de repatriação sem precedentes para turistas alemães presos no exterior devido à pandemia de covid-19.

06:00 – Pandemia de coronavírus avança no México

As autoridades de saúde mexicanas registraram, no sábado (13/06), 424 novas mortes por covid-19, atingindo 16.872 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo dados oficiais, o território mexicano identificou um total de 142.690 infecções confirmadas, o que representa um aumento de 3.494 nas 24 horas anteriores ao último boletim de contagem.

As autoridades de saúde também registram 1.543 mortes suspeitas, que estão em processo de estudos de laboratório para confirmar se a causa da morte foi devido à covid-19.

05:00 – EUA registram mais de 115 mil mortos por coronavírus

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20h30 de sábado (hora local) os Estados Unidos haviam registrado 2.071.782 de casos de contágio.

Nas 24 horas anteriores, os Estados Unidos registraram 734 mortos devido à covid-19, elevando o total para 115.347 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins

O país continua a registrar cerca de 20 mil novos casos diariamente. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 430 mil mortos e infectou mais de 7,78 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

No Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontou na noite de sábado que o país registrou mais de 892 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificados chegou a 42.720.

O país ainda registrou mais 21.704 casos confirmados, elevando o total para 850.514. No momento, o Brasil é o segundo país com mais casos identificados de covid-19 no mundo, atrás apenas dos EUA.

Os dados sobre mortes e casos do Conass são os mesmos informados neste sábado pelo Ministério da Saúde no Painel Covid-19. Já o ministério destacou o número de recuperados, que chegou a 379.245 neste sábado.

Resumo deste sábado (13/06):

Mundo tem 7,7 milhões de casos, 428 mil mortes e 3,67 milhões de recuperados

Brasil tem 850.514 casos confirmados, 42.7208 mortes e 365.063 recuperados

Presidente do Chile demite ministro da Saúde

Onze bairros de Pequim voltam a adotar bloqueio por coronavírus

