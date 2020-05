As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (10/05)

Resumo deste domingo (10/05):

Mundo tem quase 4,09 milhões de casos confirmados, 282 mil mortes e 1,4 milhão de recuperados

Brasil tem quase 157 mil casos, 10,7 mil óbitos e 61,7 mil recuperados

Três membros da força-tarefa da Casa Branca entram em quarentena

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

15:00 – Permitidas visitas transfronteiriças por um dia

Em meio às restrições visando conter a pandemia, neste Dia das Mães visitar a própria mãe ou ser visitado por ela conta como "motivo pertinente" para ingresso no território da Alemanha. Guardas distribuirão máscaras protetoras, como presente às respectivas mães.

Leia a matéria completa

14:30 – Membros da força-tarefa da Casa Branca em quarentena

Três membros da força-tarefa da Casa Branca contra o coronavírus, inclusive o conceituado Dr. Anthony Fauci, entraram em quarentena por ter tido contato com um funcionário da sede presidencial americana cujo teste de covid-19 foi positivo.

Um dos líderes da força-tarefa e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Fauci ganhou projeção por suas explicações diretas sobre a enfermidade respiratória. Também optaram a medida preventiva o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CD), Robert Redfield, e o comissário da Administração de Alimentos e Drogas dos EUA (FDA), Stephen Hahn.

O consultor econômico da Casa Branca Kevin Hassett comentou à rede de TV CBS que considera "assustador" ir trabalhar no ambiente apertado da Ala Oeste, agora que diversos funcionários apresentaram covid-19.

05:00 – Brasil registra mais 730 mortes e total passa de 10,6 mil

O Brasil registrou 10.627 mortes e 155.939 casos confirmados do novo coronavírus, anunciou na noite deste sábado (09/05) o Ministério da Saúde, apontando que mais 730 pessoas morreram devido à pandemia de covid-19, cuja taxa de mortalidade vai a 6,8% no país.

Também foram incluídos 10.701 novos casos confirmados do novo coronavirus nos dados divulgados pelo governo. Do total de casos confirmados, 61.685 são considerados recuperados (39,6%) e outros 83.627 estão em acompanhamento (53,6%).

O estado de São Paulo continua a ser o epicentro da doença com 44.411 casos confirmados e 3.608 mortos. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, onde a covid-19 já infetou 16.929 pessoas e causou 1.653 mortes. Com 15.879 casos confirmados e 1.062 mortes, o Ceará continua em terceiro lugar na estatística governamental.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decretaram luto oficial de três dias para homenagear os mortos pela covid-19, que neste sábado superaram a marca de 10 mil no país.

Leia a matéria completa

03:00 – EUA contabilizam 1.568 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 1.568 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 78.794 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, anunciou neste domingo (10/05) a Universidade Johns Hopkins.

As autoridades americanas contabilizaram também mais de 1,3 milhões de casos diagnosticados da covid-19, de acordo com a universidade, que atualiza os dados constantemente.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela covid-19, seja em número de mortos, como em casos diagnosticados, segundo dados oficiais.

Em todo o mundo, de acordo com o balanço da mesma universidade, a pandemia de covid-19 já provocou 279.565 mortos e infetou 4,03 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,38 milhões de doentes foram considerados curados.

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos deste domingo (12/04):

Mundo tem mais de 4 milhões de casos, quase 278 mil mortes e 1,35 milhão de recuperados

Brasil registra mais de 149 mil casos, 10.106 óbitos e 59.297 recuperados

Sobe índice de contágio na Alemanha

Brasil tem novo recorde de mortes por covid-19

STF anula restrições à doação de sangue por homens gays

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter