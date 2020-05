As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus (06/05)

Resumo desta quarta-feira (06/05):

Mundo tem 3,74 milhões de casos de covid-19 confirmados e 263 mil mortes; 1,23 milhão se recuperaram

Brasil tem 125.096 casos e 8.535 mortes, segundo Ministério da Saúde

UE prevê "recessão de proporções históricas"

Atletas franceses suspeitam ter contraído coronavírus em outubro na China

China descarta investigação internacional e diz que prioridade é fim da epidemia

Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições devido ao coronavírus

Transmissão encerrada. As atualizações estão no horário de Brasília:

18:40 - Brasil volta a registrar novo recorde de mortes: 615 em 24 horas.

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que registrou mais 615 mortes causadas por covid-19 no país nas últimas 24 horas. O número é superior ao de terça-feira, que havia contabilizado 600 óbitos e era até então o dia com mais mortes registradas. Com isso, o total de mortes no país chega a 8.535.

O número de novos casos identificados também sofreu um aumento dramático: 10.381 nas últimas 24 horas. É o maior aumento diário desde o início da pandemia. O total agora chega a 125.096. O Brasil é o nono país com mais casos identificados no mundo e o sexto com mais mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, tendo ultrapassado a Bélgica nesta quarta-feira.

Nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que não é “contra ou a favor" a adoção de bloqueios totais (“lockdown”), mas admitiu que eles podem ser necessários em determinados cenários. Esse tipo de medida, que prevê restrições extremamente severas para a circulacao de pessoas, foi imposta em lugares onde a pandemia avançou rapidamente, como a Itália.

"Vai ter lugar em que o lockdown é necessário, vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização. O que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma forma radical, até pra que a gente tenha a tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do país onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação”, disse Teich.

16:40 - Porta-voz da Presidência brasileira é diagnosticado com coronavírus

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros está com covid-19. A informação de que o teste do general teve resultado positivo foi confirmada por sua equipe, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Ainda de acordo com o jornal, Rêgo Barros, de 59 anos, não apresenta sintomas e está cumprindo quarentena em casa.

Rêgo Barros não fez parte da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro que foi aos EUA em março e que resultou na contaminação de 23 participantes, entre eles dois ministros e um secretário. Bolsonaro afirmou que não foi contaminado, mas nunca apresentou publicamente o resultado do seu teste.

16:00 - Número diário de mortes e casos de coronavírus na Itália têm alta

As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália subiram em 369 nesta quarta-feira, contra alta de apenas 236 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país. A contagem diária de novas infecções também aumentou, saltando para 1.444, contra 1.075 na terça-feira.

O número total de mortos desde o início do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 29.684, segundo a agência. O país tem a terceira maior quantidade de óbitos do mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido. O número total de casos confirmados de covid-19 chega a 214.457.

Por outro lado, a Agência de Proteção Civil disse que o número de pessoas atualmente infectadas caiu acentuadamente para 91.528, ante 98.467, enquanto havia apenas 1.333 pessoas em terapia intensiva nesta quarta-feira, contra 1.427 no dia anterior.

Dos infectados originalmente, 93.245 foram declarados recuperados, em comparação com 85.231 na terça-feira.

15:50 - Governador de Nova York diz que estados americanos erram ao afrouxar isolamento

Os estados americanos que estão reativando as economias apesar das taxas de infecção crescentes do novo coronavírus estão cometendo um erro, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, nesta quarta-feira, apelando para que tais decisões se baseiem em fatos e dados, e não em política.

Embora dados mostrem que Nova York "superou o pior" na luta contra o coronavírus, os casos novos estão aumentando no restante do país no momento em que a maioria dos Estado suaviza as restrições ao comércio e à vida social, disse Cuomo.

"Vemos estados que estão reabrindo onde ainda se está em uma ascendente. Acho que isso é um erro."

O estado de Nova York é de longe o mais afetado pela pandemia nos EUA, com 25.100 mortes causadas pela covid-19. Os EUA como um todo já registraram 71.982 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.



15:30 - Espanha prorroga confinamento até 24 de maio

O governo da Espanha conseguiu nesta quarta-feira a autorização do Congresso para manter até o dia 24 de maio as restrições de circulação impostas há quase dois meses devido à pandemia de Covid-19, enquanto administra o retorno gradual à normalidade.

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 244 mortes, após três dias sem ultrapassar 200. O país totaliza 25.857 óbitos causados pela doença.

Já o número de novos casos confirmados, 685, representou uma queda considerável, e agora a Espanha contabiliza 220.325 diagnósticos positivos desde o início da pandemia.

Os políticos espanhóis realizaram um intenso debate sobre a gestão da crise sanitária pelo governo presidido por Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), principalmente por parte do Partido Popular (PP), que hoje não apoiou o governo.

A pandemia continua a atingir a Espanha, embora com menos virulência, e mantém as regiões de Madri e Catalunha como principais focos. Nesta quarta-feira, as duas registraram metade das mortes notificadas e 40% das 685 novas infecções confirmadas por exames de PCR.

Com estes dados, o governo catalão decidiu não avançar no desconfinamento da região, exceto em três zonas sanitárias, enquanto o governo de Madri ainda não tomou uma decisão.

O desconfinamento da Espanha está planejado em quatro fases, cada uma com a duração de 15 dias, nas quais serão ampliados os contatos sociais, a mobilidade e a atividade econômica.

15:00 - Turquia afrouxa restrições de deslocamento e permite "vida social controlada"

A Turquia entrará na próxima semana em uma fase de recuperação gradual da pandemia do novo coronavírus, chamada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Fahrettin Koca, de "vida social controlada".

"A nova fase terá duas regras básicas: todos teremos que usar máscaras quando sairmos e teremos que manter a distância social", declarou o ministro.

Como anunciado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na última segunda-feira, os maiores de 65 anos, que estão estritamente confinados há um mês e meio, poderão sair pela primeira vez no próximo domingo.

"Haverá apenas um número limitado de pessoas nos centros comerciais, e os restaurantes e cafés desses centros permanecerão fechados", afirmou Koca, que adiou o anúncio de outras regras para a próxima semana.

A Turquia atingiu o topo da curva de infecção na terceira semana de abril, um mês após a primeira morte por Covid-19 no país ter sido declarada, com 130 óbitos por dia. Agora, há cerca de 70 por dia e 3.584 no total, com 131 mil casos de infecção reportados.

Koca ainda confirmou que o Campeonato Turco voltará a ser disputado no dia 12 de junho, mas esclareceu que todas as decisões a respeito cabem à federação do esporte (FTF). "O ministério não quer se envolver neste debate", limitou-se a dizer.

13:30 - Colômbia estende quarentena até 25 de maio

O presidente colombiano, Iván Duque, anunciou nessa quarta-feira que estenderá até 25 de maio a quarentena para combater o novo coronavírus, que estava programada para terminar na próxima segunda-feira. Porém, foram acrescentadas exceções ao isolamento.

Entre os setores a serem reativados estão alguns da indústria – como o automotivo – e do varejo – como comércio de móveis, artigos de papelaria e livrarias. Para a reabertura, protocolos sanitários devem ser seguidos. Esses segmentos são adicionados aos de construção e manufatura, que gradualmente retomam suas atividades desde 27 de abril.

Desde 25 de março, o confinamento está em vigor para a maioria dos 48 milhões de habitantes do país. Atividades físicas ao ar livre para adultos, contudo, são permitidas pela manhã. Duque resolveu estender essa medida para menores de 6 a 17 anos que poderão sair três vezes por semana durante meia hora por dia. Idosos com mais de 70 anos devem permanecer confinados em suas casas até 31 de maio.

O presidente colombiano acrescentou que os municípios onde o novo coronavírus não foi detectado poderão "abrir espaço para uma vida mais produtiva", mas sem permitir multidões ou a reabertura de bares. Ele destacou os números controlados de infecções e mortes no país e garantiu que 90% dos leitos de UTI estão disponíveis.

A Colômbia confirmou na terça-feira 640 novos casos de covid-19, totalizando 8.613 infecções, e registrou mais 20 mortes, elevando o número de vítimas fatais para 378.

12:15 - Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições devido ao coronavírus

O governo federal e os governos estaduais da Alemanha acertaram nesta quarta-feira (06/05), em reunião por telefone, novos relaxamentos nas medidas anticoronavírus, em vigor desde meados de março.

"Passamos da fase inicial da pandemia", afirmou Merkel em Berlim, ao anunciar as mudanças. "Chegamos ao ponto em que podemos dizer que alcançamos o objetivo de tornar a propagação do vírus mais lenta e proteger o sistema de saúde de uma sobrecarga."

O relaxamento inclui a reabertura total do comércio, desde que respeitadas regras de higiene e distanciamento social. Até agora, apenas estabelecimentos com menos de 800 metros quadrados podiam abrir. O número de clientes e funcionários deverá ser limitado de acordo com a área da loja. A entrada deverá ser controlada, de modo a evitar filas.

As restrições ao contato pessoal foram estendidas até 5 de junho, mas serão afrouxadas. A partir de agora, pessoas de até duas residências poderão se encontrar em espaços públicos, mas uma distância de 1,5 metro deve ser mantida. Até então, apenas pessoas que moram juntas podiam manter contato próximo, e era permitido se encontrar apenas uma pessoa de outra residência em público.

12:00 - Bélgica afrouxa distanciamento e reabre comércio na segunda

Nesta semana, a Bélgica começou a relaxar as restrições das medidas de distanciamento social impostas por conta da pandemia de covid-19. Algumas empresas cujos funcionários não estão em contato com o público já voltaram ao trabalho.

A partir de segunda-feira, os varejistas vão reabrir as portas, mas com regras para evitar o contágio: as lojas devem garantir que haja espaço suficiente para cada cliente ocupar 10 metros quadrados e permanecer a 1,5 metro dos funcionários.

A partir de domingo, pessoas poderão convidar grupos de até quatro amigos ou parentes para suas casas, desde que sejam sempre os mesmos quatro.

No entanto, restaurantes e bares permanecerão fechados por mais algum tempo. As escolas podem ter um retorno gradual a partir de 18 de maio, mas as decisões serão tomadas localmente. Competições esportivas estão suspensas até 31 de julho. No transporte público, os passageiros são instruídos a usar máscaras faciais.

A Bélgica, um país de 11,5 milhões de habitantes, tem mais de 50 mil casos confirmados de coronavírus e 8.339 mortes.

11:44 - Pompeo: evidência sim, mas não certeza

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, renovou sua acusação de que dispõe de evidências de que o novo coronavírus surgiu num laboratório chinês, mas desta vez ressalvou que não se trata de uma certeza. "Não temos certeza, e há evidência significativa de que isso veio de um laboratório. Essas declarações podem, ambas, serem verdadeiras", disse.

10:30 - Bundesliga voltará em meados de maio

O governo federal e os governos estaduais da Alemanha deram luz verde para o retorno dos jogos de futebol da Bundesliga, sem espectadores, em meados de maio. A data exata será decidida pela liga de clubes e pode ser já 15 ou 21 de maio, segundo informações ainda não confirmadas. Ainda assim, grandes eventos com público, como festivais, estão proibidos pelo menos até 31 de agosto.

9:54 - China descarta investigação internacional

A China rejeitou uma investigação internacional sobre a origem do novo coronavírus antes que a pandemia seja contida. "A prioridade é concentrarmo-nos no combate à pandemia até à vitória final", disse o embaixador chinês nas Nações Unidas, Chen Xu.

Questionado sobre um possível convite pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para enviar especialistas a Wuhan, o berço da pandemia, Chen disse que o contexto diplomático não o permite, em referência às denúncias do governo dos Estados Unidos de que o vírus escapou de um laboratório na cidade de Wuhan.

"Em princípio, não somos alérgicos a nenhuma forma de investigação ou avaliação", que permitam "preparar futuras emergências de saúde", mas "não temos tempo a perder para salvar vidas", sublinhou o diplomata.

"Para saber se e como um convite [à OMS] pode funcionar, temos, por um momento, de definir as prioridades certas e, por outro, precisamos de um bom ambiente", acrescentou.

O diplomata acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Estado Mike Pompeo, que afirmam ter evidências de que o novo coronavírus teve origem num laboratório de virologia em Wuhan, de "dificultarem a luta contra a pandemia" ao "tentarem desviar a atenção sobre a sua própria responsabilidade" pela propagação do vírus nos Estados Unidos.

"Se o presidente Trump ou Pompeo tiverem provas, eles que as revelem ao mundo, em vez de apontarem o dedo. Só os cientistas podem responder a essas perguntas", afirmou.

A porta-voz do Ministério do Exterior da China, Hua Chunying, disse que Pompeo não consegue apresentar evidências porque não as têm. "Essa questão deve ser entregue aos cientistas e profissionais médicos, e não a políticos que mentem por causa de seus fins políticos internos", disse.

8:57 - Rússia planeja relaxar restrições

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciará nesta quarta-feira detalhes do plano do governo de gradualmente relaxar restrições impostas pelo novo coronavírus, comunicou o Kremlin. O país tem 165.929 casos oficiais, e registrou aumento superior a 10 mil casos diários nos últimos quatro dias.

8:46 - Espanha registra queda no número de turistas

A Espanha, segundo destino turístico mundial, registrou uma queda de 64,3% no número de visitantes em março, na comparação com o mesmo mês de 2019, devido à pandemia de coronavírus, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (06/05).

Dois milhões de turistas estrangeiros foram ao país europeu em março passado, afirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os gastos deles caíram na mesma proporção, ou 63,3%, fechando em 2,2 bilhões de euros no mês.

O governo espanhol decretou um confinamento em 14 de março, seguido de um fechamento de hotéis.

Nos três primeiros meses do ano, o número de turista estrangeiros caiu mais de 25%, limitando-se a 10,6 milhões de pessoas.

O turismo responde por 12% do PIB da Espanha, que é a quarta maior economia da zona do euro, depois de Alemanha, França e Reino Unido. Em 2019, a Espanha recebeu 83,7 milhões de turistas estrangeiros e completou sete anos consecutivos de crescimento na chegada de visitantes.

A economia espanhola recuou 5,2% nos três primeiros meses e deve recuar mais de 9% este ano. Mais de 25.800 pessoas morreram de covid-19 na Espanha.

08:00 - UE prevê "recessão de proporções históricas"

A Comissão Europeia prevê uma "recessão de proporções históricas" devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A economia da zona do euro deve cair 7,75% este ano, e a da União Europeia (UE) como um todo, 7,4%, segundo previsões macroeconômicas divulgadas pelo órgão nesta quarta-feira (06/05).

Na Alemanha, a queda deverá ser 6,5%. Na França, 8,2%. O PIB da Itália deverá recuar 9,5% este ano, e o da Espanha, 9,4%, estima a Comissão. A Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de covid-19, atrás apenas dos EUA, e vem seguido pela Itália. A França aparece em quinto lugar, e a Alemanha em sexto, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

A primeira projeção divulgada depois das medidas de isolamento social, ou lockdown, adotadas por vários países europeus prevê ainda que a taxa de desemprego na zona do euro, integrada por 19 países, alcance 9,5% em 2020. Em 2019, ela foi de 7,5%.

06:30 - Atletas franceses suspeitam ter contraído coronavírus em outubro na China

Vários esportistas da delegação francesa que viajou a Wuhan para participar dos Jogos Mundiais Militares, no fim de outubro de 2019, disseram ter estado doentes, com sintomas similares aos do novo coronavírus, quando regressaram da China, noticiaram nesta terça-feira (05/05) a emissora BFM TV e o jornal Le Parisien.

De forma anônima, um dos 281 atletas que representaram a França em Wuhan relatou à BFM TV que, depois do retorno, teve febre e dificuldades para respirar e permaneceu em repouso por três dias. Pelas redes sociais, ele descobriu que vários de seus colegas também estavam doentes, com sintomas parecidos, afirmou.

O caso chamou a atenção para declarações anteriores dadas pela atleta de pentatlo moderno Elodie Clouvel, que, em fins de março, dissera à emissora Télévision Loire 7 que acreditava ter sido contaminada na China em outubro do ano passado.

As declarações dos atletas franceses devem acirrar ainda mais a discussão sobre a origem do vírus e o comportamento inicial das autoridades chinesas.

