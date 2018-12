As principais notícias do dia 31/12/2018

O mundo festeja a chegada de 2019

Seul, Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, muitos celebraram a chegada do novo ano em templos budistas. Os festejos de réveillon no país incluem a tradicional cerimônia do tocar de sino no pavilhão Bosingak, no centro de Seul. O sino de bronze de 3 metros de altura é tocado exatamente 33 vezes a partir de meia-noite.